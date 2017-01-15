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Tablet Alacaklara Tavsiyeler!
Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise…
Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !
Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde…
Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !
Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda…
En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?
Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya…
Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor
Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için…
Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !
Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz…
Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi
İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan…
Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun…
Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor
Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol…
Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı
Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı…
Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar
İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye…
Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur
Hepimizin her gün düzenli olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu…
Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!
Türkiye’de bile çok kullanılan Amazon, artık dünya çapındaki operasyonlarını hızlandırmak için tam 40 tane kargo uçağı kiraladığı…
Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!
Lenovo Motorola Şirketinin üretim bölümünü Satın aldı. Lenovo bu bölümün adında değişiklik yapıp ”By Moto” yapacağını açıkladı.…
Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!
Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy A5’de Dört…
Akıllı Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır
Telefonunuzu başkası eline aldığında her insan huzursuz olur sonuçta telefonunuz size ait bir cihaz. Telefonunuzda gizli…