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Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise bütçe dostu ve fiyat/performans tabletlerini s...

turkcell 5g testi başarıyla tamamlandı
Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde fiber altyapısını ge...

youtube ücretli yorum özelliği geldi
İnternet

Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !

Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda büyük bir atılım yapan ve si...

adsense başvurusu nasıl yapılır
Rehber

En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya açmayı düşünüyorsunuz.Öncelikle hepinize başarı...

yahoo-verizon-satis-marissa-mayer-altaba
İnternet

Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için isim değiştiriyor. Verizon, uz...

facebook-video-reklamlari
İnternet

Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !

Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz üzer...

seo-uzmani
Seo

Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi

İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan...

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Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun modeli ise 6. Bir süredir türlü türlü ...

Yerli yazılım
Yaşananlar

Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol açıyor. Teknolojinin hız kesmeden ilerlemesi, b...

48b6b3204ecb42d499627519d4c00a597c933813
Giyilebilir Tekneloji

Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı

Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı Saatlerde büyük yol k...

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Yaşananlar

Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar

İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye nasıl girdi? Hapishanede,...

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Teknoloji Haberleri

Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur

Hepimizin her gün düzenli  olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu oluşturmak sevdiğiniz bir intern...

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Yaşananlar

Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!

Türkiye’de bile çok kullanılan Amazon, artık dünya çapındaki operasyonlarını hızlandırmak için tam 40 tane kargo uçağı kiraladığı öğrenildi. Sip...

lenovo-motorola
Mobil

Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!

Lenovo Motorola Şirketinin üretim bölümünü Satın aldı. Lenovo bu bölümün adında değişiklik yapıp ”By Moto” yapacağını açıkladı.   Ric...

picsart_1482861964650
Mobil

Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!

Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy A5’de Dört Renk seçenegi bulunm...

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Rehber

Akıllı Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır

Telefonunuzu başkası eline aldığında her insan huzursuz olur sonuçta telefonunuz size ait bir cihaz. Telefonunuzda gizli olmasını istediğiniz uygulama...

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Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

15 Ocak 2017 69

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise…

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turkcell 5g testi başarıyla tamamlandı
Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

13 Ocak 2017 75

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde…

Daha Fazla Oku
youtube ücretli yorum özelliği geldi
İnternet

Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !

13 Ocak 2017 80

Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda…

Daha Fazla Oku
adsense başvurusu nasıl yapılır
Rehber

En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

13 Ocak 2017 158

Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya…

Daha Fazla Oku
yahoo-verizon-satis-marissa-mayer-altaba
İnternet

Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

10 Ocak 2017 161

Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için…

Daha Fazla Oku
facebook-video-reklamlari
İnternet

Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !

10 Ocak 2017 189

Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz…

Daha Fazla Oku
seo-uzmani
Seo

Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi

10 Ocak 2017 158

İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan…

Daha Fazla Oku
nokia-6-2-640x527
Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

9 Ocak 2017 181

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun…

Daha Fazla Oku
Yerli yazılım
Yaşananlar

Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

7 Ocak 2017 185

Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol…

Daha Fazla Oku
48b6b3204ecb42d499627519d4c00a597c933813
Giyilebilir Tekneloji

Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı

31 Aralık 2016 306

Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı…

Daha Fazla Oku
drone-1445329966
Yaşananlar

Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar

29 Aralık 2016 335

İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye…

Daha Fazla Oku
androidde-ana-ekrana-web-sitesi-kisayolu-nasil-eklenir_640x360
Teknoloji Haberleri

Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur

29 Aralık 2016 328

Hepimizin her gün düzenli  olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu…

Daha Fazla Oku
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Yaşananlar

Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!

28 Aralık 2016 338

Türkiye’de bile çok kullanılan Amazon, artık dünya çapındaki operasyonlarını hızlandırmak için tam 40 tane kargo uçağı kiraladığı…

Daha Fazla Oku
lenovo-motorola
Mobil

Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!

27 Aralık 2016 344

Lenovo Motorola Şirketinin üretim bölümünü Satın aldı. Lenovo bu bölümün adında değişiklik yapıp ”By Moto” yapacağını açıkladı.…

Daha Fazla Oku
picsart_1482861964650
Mobil

Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!

27 Aralık 2016 410

Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy A5’de Dört…

Daha Fazla Oku
android-dosya-gizleme-nasil-yapilir-blog-manset_640x360
Rehber

Akıllı Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır

27 Aralık 2016 381

Telefonunuzu başkası eline aldığında her insan huzursuz olur sonuçta telefonunuz size ait bir cihaz. Telefonunuzda gizli…