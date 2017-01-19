seo uyumlu makale nasıl yazılır
Rehber

Seo Uyumlu Makale Yazmak ve Google’da İlk Sayfada Çıkmak İçin İpuçları

Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı ki “bilgi paylaşıldı...

WhatsApp
Rehber

Whatsapp Grubundan Nasıl Ayrılınır

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş arkadaşla...

geliyoo yerli arama motoru
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük bir kesim tarafından...

1906495
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama motorunun ismi Geliyoo olarak g...

35247
Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise bütçe dostu ve fiyat/performans tabletlerini s...

turkcell 5g testi başarıyla tamamlandı
Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde fiber altyapısını ge...

youtube ücretli yorum özelliği geldi
İnternet

Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !

Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda büyük bir atılım yapan ve si...

adsense başvurusu nasıl yapılır
Rehber

En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya açmayı düşünüyorsunuz.Öncelikle hepinize başarı...

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İnternet

Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için isim değiştiriyor. Verizon, uz...

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İnternet

Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !

Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz üzer...

seo-uzmani
Seo

Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi

İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan...

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Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun modeli ise 6. Bir süredir türlü türlü ...

Yerli yazılım
Yaşananlar

Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol açıyor. Teknolojinin hız kesmeden ilerlemesi, b...

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Giyilebilir Tekneloji

Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı

Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı Saatlerde büyük yol k...

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Yaşananlar

Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar

İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye nasıl girdi? Hapishanede,...

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Teknoloji Haberleri

Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur

Hepimizin her gün düzenli  olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu oluşturmak sevdiğiniz bir intern...

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Seo Uyumlu Makale Yazmak ve Google’da İlk Sayfada Çıkmak İçin İpuçları

19 Ocak 2017 117

Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı…

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WhatsApp
Rehber

Whatsapp Grubundan Nasıl Ayrılınır

19 Ocak 2017 66

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş…

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geliyoo yerli arama motoru
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

17 Ocak 2017 183

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük…

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1906495
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

17 Ocak 2017 125

Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama…

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Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

15 Ocak 2017 139

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise…

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Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

13 Ocak 2017 129

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde…

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İnternet

Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !

13 Ocak 2017 136

Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda…

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adsense başvurusu nasıl yapılır
Rehber

En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

13 Ocak 2017 242

Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya…

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İnternet

Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

10 Ocak 2017 218

Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için…

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facebook-video-reklamlari
İnternet

Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !

10 Ocak 2017 253

Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz…

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Seo

Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi

10 Ocak 2017 198

İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan…

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Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

9 Ocak 2017 220

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun…

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Yaşananlar

Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

7 Ocak 2017 206

Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol…

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Giyilebilir Tekneloji

Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı

31 Aralık 2016 326

Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı…

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Yaşananlar

Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar

29 Aralık 2016 349

İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye…

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Teknoloji Haberleri

Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur

29 Aralık 2016 339

Hepimizin her gün düzenli  olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu…