nokia-6-2-640x527
Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun modeli ise 6. Bir süredir türlü türlü ...

Yerli yazılım
Yaşananlar

Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol açıyor. Teknolojinin hız kesmeden ilerlemesi, b...

48b6b3204ecb42d499627519d4c00a597c933813
Giyilebilir Tekneloji

Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı

Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı Saatlerde büyük yol k...

drone-1445329966
Yaşananlar

Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar

İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye nasıl girdi? Hapishanede,...

androidde-ana-ekrana-web-sitesi-kisayolu-nasil-eklenir_640x360
Teknoloji Haberleri

Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur

Hepimizin her gün düzenli  olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu oluşturmak sevdiğiniz bir intern...

indir-6
Yaşananlar

Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!

Türkiye’de bile çok kullanılan Amazon, artık dünya çapındaki operasyonlarını hızlandırmak için tam 40 tane kargo uçağı kiraladığı öğrenildi. Sip...

lenovo-motorola
Mobil

Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!

Lenovo Motorola Şirketinin üretim bölümünü Satın aldı. Lenovo bu bölümün adında değişiklik yapıp ”By Moto” yapacağını açıkladı.   Ric...

picsart_1482861964650
Mobil

Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!

Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy A5’de Dört Renk seçenegi bulunm...

android-dosya-gizleme-nasil-yapilir-blog-manset_640x360
Rehber

Akıllı Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır

Telefonunuzu başkası eline aldığında her insan huzursuz olur sonuçta telefonunuz size ait bir cihaz. Telefonunuzda gizli olmasını istediğiniz uygulama...

lg-g6-konsept-gorselleri-ve-beklenen-ozellikler-705x290
Mobil

LG G6 Erken Gelebilir!

LG G5 İle  beklenen satışı yapamayan LG büyük rakibi Samsung’a  bu yıl büyük bir strateji ile fark atmaya çalıcacak. LG yeni amiral gemisi G6 da...

devices
Rehber

Telefondan Bilgisayara Nasıl Bağlanılır ve Kontrol Edilir

Bugünkü yazımda sizlere, bilgisayarınızı telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlayan 2 tane uygulamayı göstereceğim. Biliyorum, aklınıza hemen TeamViewer...

picsart_1482764644583
Donanım

LG PJ9 360 Bluetooth Hoparlör Göz Kamaştırıyor!

LG PJ9 360 havada asılı kalan tek hoparlör değil ama LG PJ9 360 sesi ve güzeligi göz Kamaştırıyor. Ancak LG PJ9 adını taşıyan yeni hoparlörüyle bu dur...

585d3c9ccbbf34116c7bf710
Teknoloji Haberleri

LG’den Lazer Projektör!

CES 2017’de tanıtılacak olan LG ProBeam Lazer Projektör, tam evlere göre! LG’nin projektör bölümünde de yeri olduğunu biliyoruz. İşte bu m...

Yerli Emoji
Yazılım

Yerli Emojiler Geliyor !

İnsanların ruh hallerini, düşüncelerini, planlarını ve daha bir çok duygu ve düşünceyi ifade etmek için tasarlanan ifade ve semboller olan emojiler, d...

picsart_1482703542216
İnternet

Google’da Çalışmanın Zorlukları !

Google’da çalışmak isteyen bir çok kişi olsada, çalışanlardan birinin açtığı dava google çalışmanın kolay olmadığını gösteriyor. Google’da çalışmak te...

konami-g2e-2011-0-0
Teknoloji Haberleri

PES 2017, Mobile Kısmen Geldi!

Konami’nin bu seneki devrimi olan PES 2017, Android ve iOS platformlarına neredeyse giriş yaptı. Futbol ve kariyer denince aklınıza eminim FIFA ...

Son Paylaşımlar

Daha Fazla Oku
nokia-6-2-640x527
Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

9 Ocak 2017 47

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun…

Daha Fazla Oku
Yerli yazılım
Yaşananlar

Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

7 Ocak 2017 87

Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol…

Daha Fazla Oku
48b6b3204ecb42d499627519d4c00a597c933813
Giyilebilir Tekneloji

Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı

31 Aralık 2016 222

Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı…

Daha Fazla Oku
drone-1445329966
Yaşananlar

Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar

29 Aralık 2016 262

İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye…

Daha Fazla Oku
androidde-ana-ekrana-web-sitesi-kisayolu-nasil-eklenir_640x360
Teknoloji Haberleri

Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur

29 Aralık 2016 267

Hepimizin her gün düzenli  olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu…

Daha Fazla Oku
indir-6
Yaşananlar

Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!

28 Aralık 2016 284

Türkiye’de bile çok kullanılan Amazon, artık dünya çapındaki operasyonlarını hızlandırmak için tam 40 tane kargo uçağı kiraladığı…

Daha Fazla Oku
lenovo-motorola
Mobil

Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!

27 Aralık 2016 294

Lenovo Motorola Şirketinin üretim bölümünü Satın aldı. Lenovo bu bölümün adında değişiklik yapıp ”By Moto” yapacağını açıkladı.…

Daha Fazla Oku
picsart_1482861964650
Mobil

Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!

27 Aralık 2016 381

Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy A5’de Dört…

Daha Fazla Oku
android-dosya-gizleme-nasil-yapilir-blog-manset_640x360
Rehber

Akıllı Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır

27 Aralık 2016 340

Telefonunuzu başkası eline aldığında her insan huzursuz olur sonuçta telefonunuz size ait bir cihaz. Telefonunuzda gizli…

Daha Fazla Oku
lg-g6-konsept-gorselleri-ve-beklenen-ozellikler-705x290
Mobil

LG G6 Erken Gelebilir!

26 Aralık 2016 312

LG G5 İle  beklenen satışı yapamayan LG büyük rakibi Samsung’a  bu yıl büyük bir strateji ile…

Daha Fazla Oku
devices
Rehber

Telefondan Bilgisayara Nasıl Bağlanılır ve Kontrol Edilir

26 Aralık 2016 285

Bugünkü yazımda sizlere, bilgisayarınızı telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlayan 2 tane uygulamayı göstereceğim. Biliyorum, aklınıza hemen TeamViewer…

Daha Fazla Oku
picsart_1482764644583
Donanım

LG PJ9 360 Bluetooth Hoparlör Göz Kamaştırıyor!

26 Aralık 2016 274

LG PJ9 360 havada asılı kalan tek hoparlör değil ama LG PJ9 360 sesi ve güzeligi göz Kamaştırıyor. Ancak…

Daha Fazla Oku
585d3c9ccbbf34116c7bf710
Teknoloji Haberleri

LG’den Lazer Projektör!

26 Aralık 2016 125

CES 2017’de tanıtılacak olan LG ProBeam Lazer Projektör, tam evlere göre! LG’nin projektör bölümünde de yeri…

Daha Fazla Oku
Yerli Emoji
Yazılım

Yerli Emojiler Geliyor !

26 Aralık 2016 127

İnsanların ruh hallerini, düşüncelerini, planlarını ve daha bir çok duygu ve düşünceyi ifade etmek için tasarlanan…

Daha Fazla Oku
picsart_1482703542216
İnternet

Google’da Çalışmanın Zorlukları !

26 Aralık 2016 123

Google’da çalışmak isteyen bir çok kişi olsada, çalışanlardan birinin açtığı dava google çalışmanın kolay olmadığını gösteriyor.…

Daha Fazla Oku
konami-g2e-2011-0-0
Teknoloji Haberleri

PES 2017, Mobile Kısmen Geldi!

25 Aralık 2016 125

Konami’nin bu seneki devrimi olan PES 2017, Android ve iOS platformlarına neredeyse giriş yaptı. Futbol ve…