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Telefonlarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır
Ekran Görüntüsü Nedir? Nasıl Alınır? Ekran görüntüsü almak ekranın fotoğrafını çekmek demektir. Bir mesajı kaydetmek, ya…
DİRT 4 Geliyor
Ralli sever oyunculara güzel bir haber Codamasters tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Uzun yıllardır bu haberi bekleyen…
Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır
iOS cihazlarda kullanabileceğiniz 100’den fazla emoji olan bir klavye mevcut olduğunu biliyor muydunuz ? Bu yazımızda…
İşte Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi!
Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Note7’nin satışını başlatan Samsung, bundan bir kaç hafta sonra telefonlarının patladığı haberini…
Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ?
Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı…
Whatsapp Grubundan Nasıl Ayrılınır
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş…
Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !
Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük…
Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı
Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama…
Tablet Alacaklara Tavsiyeler!
Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise…
Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !
Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde…
Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !
Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda…
En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?
Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya…
Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor
Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için…
Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !
Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz…
Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi
İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan…
Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun…