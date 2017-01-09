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Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun…
Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor
Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol…
Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patent Aldı
Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti… Samung Akıllı…
Hapishanede Drone İle Mal Taşıdılar
İngiltere’de ki bir hapishanede, mahkumların drone ile mal taşıdıklarını öğrendiler. Asıl soru şu: O drone hapishaneye…
Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur
Hepimizin her gün düzenli olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu…
Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!
Türkiye’de bile çok kullanılan Amazon, artık dünya çapındaki operasyonlarını hızlandırmak için tam 40 tane kargo uçağı kiraladığı…
Lenovo Artık Yeni Telefonlarında Motorola Yerine By Moto İsmini Kullanacak!
Lenovo Motorola Şirketinin üretim bölümünü Satın aldı. Lenovo bu bölümün adında değişiklik yapıp ”By Moto” yapacağını açıkladı.…
Samsung Galaxy A5 (2017) Özelikleri!
Samsung’un yeni Amiral Gemisi Galaxy A5 (2017) renk seçenekleri ve özelikleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy A5’de Dört…
Akıllı Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır
Telefonunuzu başkası eline aldığında her insan huzursuz olur sonuçta telefonunuz size ait bir cihaz. Telefonunuzda gizli…
LG G6 Erken Gelebilir!
LG G5 İle beklenen satışı yapamayan LG büyük rakibi Samsung’a bu yıl büyük bir strateji ile…
Telefondan Bilgisayara Nasıl Bağlanılır ve Kontrol Edilir
Bugünkü yazımda sizlere, bilgisayarınızı telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlayan 2 tane uygulamayı göstereceğim. Biliyorum, aklınıza hemen TeamViewer…
LG PJ9 360 Bluetooth Hoparlör Göz Kamaştırıyor!
LG PJ9 360 havada asılı kalan tek hoparlör değil ama LG PJ9 360 sesi ve güzeligi göz Kamaştırıyor. Ancak…
LG’den Lazer Projektör!
CES 2017’de tanıtılacak olan LG ProBeam Lazer Projektör, tam evlere göre! LG’nin projektör bölümünde de yeri…
Yerli Emojiler Geliyor !
İnsanların ruh hallerini, düşüncelerini, planlarını ve daha bir çok duygu ve düşünceyi ifade etmek için tasarlanan…
Google’da Çalışmanın Zorlukları !
Google’da çalışmak isteyen bir çok kişi olsada, çalışanlardan birinin açtığı dava google çalışmanın kolay olmadığını gösteriyor.…
PES 2017, Mobile Kısmen Geldi!
Konami’nin bu seneki devrimi olan PES 2017, Android ve iOS platformlarına neredeyse giriş yaptı. Futbol ve…