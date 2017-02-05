Rehber

İnternetten Alışveriş Yapanlara 7 Güvenlik Önerisi

İnternetten alışveriş yapmak günümüzün yükselen trendleri arasında yer alıyor.Oturduğunuz yerden internette araştırarak alışveriş yapmak gerçekten çok...

Rehber

Photoshop Araç Çubukları Ne İşe Yarar Kullanımları Nasıldır

Photoshop araç çubukları çalışma masamızda kullandığımız kaleme, kağıda, boya paletlerine benzer. Photoshop`ta çalışma yaparken çizmek, çizimi renklen...

Teknoloji Haberleri

Apple Hindistan’da İmalathane Kuruyor !

Akıllı telefon pazarındaki rekabet gün geçtikçe artıyor.Samsung ve Apple arasındaki kıyasıya rekabetede bir çok kez şahit olduk.Apple‘ın üretimi...

Rehber

Facebook Sponsor Reklam Nasıl Verilir ?

Günümüzde dijital reklamların önemi bir hayli artmış durumda.Gerek teknolojinin gelişmesi, mobil cihazlarda internet kullanımının artması, dünyadaki i...

Rehber

Google Bot Siteyi En Son Ne Zaman Ziyaret Etti ?

Google sitenizi en son ne zaman ziyaret etti? sorusuna cevap vermeden önce google site indexleme nedir? sorusunu cevaplamak istiyorum. Google indexlem...

Grafik Tasarım

Corel Draw Dil Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Corel Draw günümüzde hem bireysel hemde kurumsal alanda kullanılan profesyonel vektör tabanlı grafik tasarım programıdır.Asıl amacı tasarımcıların, gr...

Rehber

Telefonlarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır

Ekran Görüntüsü Nedir? Nasıl Alınır? Ekran görüntüsü almak ekranın fotoğrafını çekmek demektir. Bir mesajı kaydetmek, ya da bir oyunda en yüksek skoru...

Oyun

DİRT 4 Geliyor

Ralli sever oyunculara güzel bir haber Codamasters tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Uzun yıllardır bu haberi bekleyen meraklılarına, geliş...

Rehber

Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır

iOS cihazlarda kullanabileceğiniz 100’den fazla emoji olan bir klavye mevcut olduğunu biliyor muydunuz ? Bu yazımızda sizlere İOS’taki Gizli Emoji Kla...

Mobil

İşte Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi!

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Note7’nin satışını başlatan Samsung, bundan bir kaç hafta sonra telefonlarının patladığı haberini aldı. Önce patlam...

Rehber

Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ?

Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı ki “bilgi paylaşıldı...

Rehber

Whatsapp Grubundan Nasıl Ayrılınır

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş arkadaşla...

İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük bir kesim tarafından...

İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama motorunun ismi Geliyoo olarak g...

Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise bütçe dostu ve fiyat/performans tabletlerini s...

Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde fiber altyapısını ge...

Son Paylaşımlar

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Rehber

İnternetten Alışveriş Yapanlara 7 Güvenlik Önerisi

5 Şubat 201710

İnternetten alışveriş yapmak günümüzün yükselen trendleri arasında yer alıyor.Oturduğunuz yerden internette araştırarak alışveriş yapmak gerçekten çok…

Daha Fazla Oku
Rehber

Photoshop Araç Çubukları Ne İşe Yarar Kullanımları Nasıldır

5 Şubat 201742

Photoshop araç çubukları çalışma masamızda kullandığımız kaleme, kağıda, boya paletlerine benzer. Photoshop`ta çalışma yaparken çizmek, çizimi…

Daha Fazla Oku
Teknoloji Haberleri

Apple Hindistan’da İmalathane Kuruyor !

4 Şubat 201770

Akıllı telefon pazarındaki rekabet gün geçtikçe artıyor.Samsung ve Apple arasındaki kıyasıya rekabetede bir çok kez şahit…

Daha Fazla Oku
Rehber

Facebook Sponsor Reklam Nasıl Verilir ?

3 Şubat 201742

Günümüzde dijital reklamların önemi bir hayli artmış durumda.Gerek teknolojinin gelişmesi, mobil cihazlarda internet kullanımının artması, dünyadaki…

Daha Fazla Oku
Rehber

Google Bot Siteyi En Son Ne Zaman Ziyaret Etti ?

3 Şubat 201748

Google sitenizi en son ne zaman ziyaret etti? sorusuna cevap vermeden önce google site indexleme nedir?…

Daha Fazla Oku
Grafik Tasarım

Corel Draw Dil Değişikliği Nasıl Yapılır ?

1 Şubat 201768

Corel Draw günümüzde hem bireysel hemde kurumsal alanda kullanılan profesyonel vektör tabanlı grafik tasarım programıdır.Asıl amacı…

Daha Fazla Oku
Rehber

Telefonlarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır

1 Şubat 201790

Ekran Görüntüsü Nedir? Nasıl Alınır? Ekran görüntüsü almak ekranın fotoğrafını çekmek demektir. Bir mesajı kaydetmek, ya…

Daha Fazla Oku
Oyun

DİRT 4 Geliyor

28 Ocak 2017103

Ralli sever oyunculara güzel bir haber Codamasters tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Uzun yıllardır bu haberi bekleyen…

Daha Fazla Oku
Rehber

Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır

27 Ocak 2017135

iOS cihazlarda kullanabileceğiniz 100’den fazla emoji olan bir klavye mevcut olduğunu biliyor muydunuz ? Bu yazımızda…

Daha Fazla Oku
Mobil

İşte Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi!

24 Ocak 2017146

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Note7’nin satışını başlatan Samsung, bundan bir kaç hafta sonra telefonlarının patladığı haberini…

Daha Fazla Oku
Rehber

Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ?

19 Ocak 2017320

Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı…

Daha Fazla Oku
Rehber

Whatsapp Grubundan Nasıl Ayrılınır

19 Ocak 2017202

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş…

Daha Fazla Oku
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

17 Ocak 2017326

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük…

Daha Fazla Oku
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

17 Ocak 2017260

Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama…

Daha Fazla Oku
Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

15 Ocak 2017267

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise…

Daha Fazla Oku
Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

13 Ocak 2017226

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde…