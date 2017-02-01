Oyun

DİRT 4 Geliyor

Ralli sever oyunculara güzel bir haber Codamasters tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Uzun yıllardır bu haberi bekleyen meraklılarına, geliş...

Rehber

Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır

iOS cihazlarda kullanabileceğiniz 100’den fazla emoji olan bir klavye mevcut olduğunu biliyor muydunuz ? Bu yazımızda sizlere İOS’taki Gizli Emoji Kla...

Mobil

İşte Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi!

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Note7’nin satışını başlatan Samsung, bundan bir kaç hafta sonra telefonlarının patladığı haberini aldı. Önce patlam...

Rehber

Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ?

Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı ki “bilgi paylaşıldı...

Rehber

Whatsapp Grubundan Nasıl Ayrılınır

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş arkadaşla...

İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük bir kesim tarafından...

İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama motorunun ismi Geliyoo olarak g...

Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise bütçe dostu ve fiyat/performans tabletlerini s...

Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde fiber altyapısını ge...

İnternet

Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !

Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda büyük bir atılım yapan ve si...

Rehber

En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya açmayı düşünüyorsunuz.Öncelikle hepinize başarı...

İnternet

Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için isim değiştiriyor. Verizon, uz...

İnternet

Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !

Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz üzer...

Seo

Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi

İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan...

Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun modeli ise 6. Bir süredir türlü türlü ...

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Rehber

Telefonlarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır

1 Şubat 20179

Ekran Görüntüsü Nedir? Nasıl Alınır? Ekran görüntüsü almak ekranın fotoğrafını çekmek demektir. Bir mesajı kaydetmek, ya…

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Oyun

DİRT 4 Geliyor

28 Ocak 201765

Ralli sever oyunculara güzel bir haber Codamasters tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Uzun yıllardır bu haberi bekleyen…

Daha Fazla Oku
Rehber

Ios Gizli Emoji Klavyesi Nasıl Açılır

27 Ocak 201794

iOS cihazlarda kullanabileceğiniz 100’den fazla emoji olan bir klavye mevcut olduğunu biliyor muydunuz ? Bu yazımızda…

Daha Fazla Oku
Mobil

İşte Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi!

24 Ocak 2017114

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Note7’nin satışını başlatan Samsung, bundan bir kaç hafta sonra telefonlarının patladığı haberini…

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Rehber

Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ?

19 Ocak 2017285

Bugün sizlere çok güzel bir içerik üretmek istedim.Bu içeriğim blog tutanlar için altından daha değerli olacak.Unutulmamalı…

Daha Fazla Oku
Rehber

Whatsapp Grubundan Nasıl Ayrılınır

19 Ocak 2017172

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp ile grup mesajlaşmaları yapabiliyoruz. Yakın dostlarımız, tanıdıklarımız, iş…

Daha Fazla Oku
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Yetkilileriyle Görüştük !

17 Ocak 2017300

Ülkemizde aralık ayı itibariyle gündeme gelen “Yerli Arama Motoru” 17 Ocak 2017 tarihiyle test yayınına başladı.Büyük…

Daha Fazla Oku
İnternet

Yerli Arama Motoru Geliyoo Test Yayınına Başladı

17 Ocak 2017232

Aralık ayı sonlarında hazırlıklarına başlanan yerli arama motoru için hazırlıklar bitti. Tamamen yerli olan yeni arama…

Daha Fazla Oku
Rehber

Tablet Alacaklara Tavsiyeler!

15 Ocak 2017240

Evet, tabletler artık bizim için vazgeçilmez oldu. Tableti olan var, hayalini kuran var. Bu yazımda ise…

Daha Fazla Oku
Teknoloji Haberleri

Turkcell İlk 5G Testini Başarıyla Tamamladı !

13 Ocak 2017221

Ülkemizde en geniş kapsamlı şebeke erişimi sunan Turkcell, internet altyapısını her geçen gün geliştirmeye devam ediyor.Ülkemizde…

Daha Fazla Oku
İnternet

Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !

13 Ocak 2017242

Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda…

Daha Fazla Oku
Rehber

En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

13 Ocak 2017401

Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya…

Daha Fazla Oku
İnternet

Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

10 Ocak 2017281

Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için…

Daha Fazla Oku
İnternet

Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !

10 Ocak 2017280

Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi Facebook çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz…

Daha Fazla Oku
Seo

Seo Uzmanı ve İnternet Siteleri Etkisi

10 Ocak 2017217

İnternet sitelerinin başarılı bir şekilde arama motorlarında görüntülenmesi konusunda bir çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Bireysel olarak açılan…

Daha Fazla Oku
Mobil

Nokia 6 Geliyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

9 Ocak 2017243

Bir zamanların efsanesi olan Nokia, Android ile bomba bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu telefonun…