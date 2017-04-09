Dünyanın En Gelişmiş GPU Mimarisine Sahip NVIDIA TITAN Xp

Nvidia nın yeni çıkarmış olduğu Titan Xp kendi deyişleriyle dünyanın en güçlü ekran kartıdır . Önceki nesil grafik kartlarına göre 3 kata kadar daha fazla performansın yani sıra yenilikçi oyun teknolojileri ve çığır açan VR deneyimleri sunmak üzere Pascal ile güçlendirilmektedir .
NVIDIA 4K grafiklerde rahatça 60 FPS verebileceğini iddia ediyor.
Fiyat bakımından ise beklediğimiz gibi 1.200 dolar gibi oldukça yuksek bir fiyattadır.
Sistem Özellikleri
Çerçeve Arabellek : 12 GB G5X
Bellek Türü – Hızı : 11.4 Gbps
Boost Clock : 1582 MHz
Maksimum Dijital Çözünürlük : 7680×4320 60 Hz
NVIDIA CUDA® Cores : 3840
Bellek Arayüzü Genişliği : 384-Bit
Artırılmış Saat Hızı (MHz) : 1582
Maksimum GPU Sıcaklığı (C) : 94
Grafik Kart Gücü : 250 W
Önerilen Sistem Gücü : 600 w
Bir önceki yazımız olan Programlanabilir Devre Kartı:Arduino başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.