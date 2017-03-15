Visadan Temassız Güneş Gözlüğü İle Temassız Ödeme

Visa bir kredi kartı sistemi olmayıp nakit paranın bankalara arası veya bankalarla marketler arası network ağına sahip dijital paranın ilk defa yapılmasını sağlayan işletmeler arası para akışını sağlayan elektronik bankacılık sistemidir. bir kredi kartı sistemi olmayıp nakit paranın bankalara arası veya bankalarla marketler arası network ağına sahip dijital paranın ilk defa yapılmasını sağlayan işletmeler arası para akışını sağlayan elektronik bankacılık sistemidir.

21.000 üye finansal kuruluşu vardır ve tüketicilere ulaştırılan VISA markalı kart sayısı iki milyardır.

Bu sistemdeki teknolojileri geliştiren ve alt yapılarını sağlayan dev finans hizmetleri şirketi Visa, giyilebilir teknoloji alanında kendini geliştirme yolunda ilerliyor. Güneş gözlüğü ile temassız ödeme seçeneklerinin birleşimiyle oluşan teknoloji çok ilgi göreceğe benziyor.

Kartsız ve temassız ödeme imkanıyla NFC teknolojisinin bulunduğu güneş gözlüğü prototipi yaygınlaşması için çalışmalar yapılıyor.

Yaz aylarında plajlardaki insanlar ve sörf yapan kişiler tarafından çok kullanılacağı tahmin edilen cihazların prototipi ilk olarak Avusturalya`da yapılacak. Quiksilver Pro ve Roxy Pro sörf yarışmalarında gözlük test edilecek ve kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Henüz satışı olmayan tanıtımı yapılan gözlüklerin ne zaman kullanıcıların hizmetine sunulacağı ve fiyatı konusunda henüz bir bilgi gelmedi. Ancak gözlükler ilk olarak sponsorlara ve bankalara dağıtılacak olduğu belirtildi.

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