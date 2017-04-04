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SnapChat’e Hikayeler Arasında Arama Özelliği Geldi!

4 Nisan 2017 1 Görüntüleme

Son zamanlarda kullanımı büyük oranda artan ve benim hala kullanmadığım (ki asla kullanmam) SnapChat uygulamasına ”Hikayeler” arasında arama yapma özelliği geldi.

Yeni sayesinde anahtar kelimeler ile hikayeler arasında arama yapılabilecek. Bu , ağ içindeki hikayelerde ne olup bittiğini öğrenebiliyor ve uygun anahtar kelimelerle filtrelenebiliyor.

Bir önceki yazımız olan Guess`ten Connect Modelinde Akıllı Saat başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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SnapChat’e Hikayeler Arasında Arama Özelliği Geldi!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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