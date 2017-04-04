SnapChat’e Hikayeler Arasında Arama Özelliği Geldi!

Son zamanlarda kullanımı büyük oranda artan ve benim hala kullanmadığım (ki asla kullanmam) SnapChat uygulamasına ”Hikayeler” arasında arama yapma özelliği geldi.

Yeni özellik sayesinde anahtar kelimeler ile hikayeler arasında arama yapılabilecek. Bu özellik, ağ içindeki hikayelerde ne olup bittiğini öğrenebiliyor ve uygun anahtar kelimelerle filtrelenebiliyor.

Bir önceki yazımız olan Guess`ten Connect Modelinde Akıllı Saat başlıklı makalemizde guess, guess connect ve guess martian hakkında bilgiler verilmektedir.