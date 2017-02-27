Online Oyunlarda Ping Sorunu Nasıl Çözülür ?

Merhaba oyun sever dostlarım !

Bu yazımda, sizlerinde şu hayatta en az 1 kez karşılaştığı “PİNG DALGALANMASI” , “PİNG UZAMASI” sorunlarının sonucunda oluşan “LAG” işkencesinin çözümünü birden fazla yöntemle anlatmaya çalışacağım.Bu yazıyı yaklaşık 1 haftada hazırladım ve onlarca kaynakta araştırmalar yaptım.Şuan okuduğunuz yazıdaki çözümler tamamen tarafımca onaylanmış ve garanti altına alınmış çözümlerdir.

Çözüm aşamalarına geçmeden önce özet bilgiler ile ping ve lag gibi kelimelerin anlamlarını öğrenelim.

Ping Nedir ?

Ping, bilgisayarınız (internetiniz) ile karşı sunucu arasında yapılan veri alışverişinin süresidir.Örneğin League Of Legends oyununu oynuyorsunuz.Oyundaki ping değeriniz 60.Bu demek oluyor ki sizin internetinizden çıkan veri paketi oyunun sunucusuna 60 milisaniyede ulaşıyor.

Lag Nedir ?

Lag, Ping uzamasından kaynaklı bir sorundur.Ping uzaması paketin karşı sunucuya gönderim süresinin uzamasıdır.Bunun sonucu olarakta LAG oluşur.Yine League Of Legends oyunundan örnek verelim.Oyun haritasında yürümeye çalışıyorsunuz ancak siz tıklama yaptıktan 5 saniye sonra yürüyorsunuz.Böyle bir durumda oyuna lag girmiş oluyor ve oyun zevkinizi felç ediyor.

Bilgi: “Online oyunlarda 100 milisaniye sonrası “LAG” olarak kabul edilmektedir.”

Ping Düşürme Programları İşe Yarar mı ?

Ping düşürme programları kurmuş olduğunuz bilgisayarda ağı fazlasıyla kullanan program ve istemcileri durdurarak internet hattınızın rahatlamasını sağlar.Bunu zaten manuel olarakta yapabilirsiniz.Ek olarak sizin hattınıza fazladan bir hız verdiği vs söylentileri şehir efsanesi olma yolunda ilerlemektedir.

İnternet Ping Değerimi Nasıl Test Ederim ?

Yıllardan bu yana en çok bilinen ve kendini ispatlamış OOKLA’nın bir aracı olan PİNG TEST sitesini kullanabilirsiniz.

Online Oyunlardaki Lag Sorunu

Genel olarak online oyunlardaki lag sorunu ping süresinin uzaması kaynaklı olduğu için yazımın devamında “ping sorunu” olarak ele alacağız.Ping değerlerinin neden yükseldiğini ve bu durumun önüne nasıl geçileceğini anlatmaya başlayalım 🙂 Yorulmamanız, aradığınız bilgiyi kolay bulmanız ve anlaşılır olabilmesi için daha çok madde madde listeleme yapacağım.

Ping Neden Yükselir ?

İNTERNETİ BİRDEN FAZLA CİHAZDA KULLANMA

Öncelikle internetin birden fazla cihaz ile paylaşılması genellikle düşük hızdaki internet kullanıcılarını zora sokmaktadır.Örnek vermek gerekirse ortalama 10 mbps indirme 0,60 mbps yükleme hızı olan internet hattınıza birden fazla cihaz bağlanıyor.Bilgisayarınızda online oyun açıyorsunuz ancak lag sorunu var.Aynı internete bağlı olan birde mobil cihaz var.O cihazda ise uygulamalar güncelleniyor, videolar izleniyor.Durum böyle olunca internet hattında tutarsızlıklar baş gösteriyor.Ülkemizde Ping sorununu genellikle ADSL kullanıcıları yaşamaktadır.Çünkü yükleme hızları en fazla 0,80 Mbps ile sınırlıdır.Online oyunlarda karşı oyun sunucusuna veri gönderirken (aynı zamanda veri YÜKLEME) yükleme hızımızın etkisi çok yüksektir.Normal şartlarda (hat zorlanmıyorken) internet hızının ping ile doğrudan ilgisi bulunmamaktadır.

BİLGİSAYARINIZDAKİ PROGRAMLAR AÇIK OLABİLİR

Şimdi çıkıpta içinizden oyun oynarken neden program açık bırakalım ? gibi söylemlerde bulunabilirsiniz.Ancak aşağı çubukta açık gözükmeyen programlar arka planda internet kullanımı yapıyor olabilir.Eğer görev çubuğunuzda açık program yoksa sağ alt kısımda saatin olduğu yerde arka planda aktif olan programların bir kısmını görebilirsiniz.

Tam olarak aşağıdaki kısımdan bahsediyorum.Mesela benim ping sorunu oluşturabilecek programlarımı kırmızı oklarla gösterdim.

Bunun dışında görev çubuğunda veya yukarıdaki kısımda ping sorununa yol açabilecek program gözükmüyorsa ve internete sadece siz bağlıysanız görev yöneticisine ulaşarak ağ kullanımı yapan tüm programları inceleyebilirsiniz.

Mesela Google Chrome 0,3 Mb/sn internet tüketimi yapıyor.

Bilgi: Görev yöneticisi Ctrl+Alt+Del tuşlarına basıldıktan sonra “Görev Yöneticisi” butonuna basılarak açılır.Veya aşağıdaki görev çubuğuna sağ tıklanır ve “Görev Yöneticisi”ne tıklanır.

TARAYICI SEKMESİ AÇIK OLABİLİR

Siz oyun oynarken arka planda tarayıcı açık kalmış olabilir.Birde 3-5 tane sekme varsa bol bol lag keyfi yapabilirsiniz.Facebook,Twitter gibi siteler anlık olarak güncellendiği için veri tüketimi yapabilmektedirler.Bu sebeple tarayıcıyı kapalı tutmanız ve arka planda çalışmasını engellemeniz ping süresini stabil seviyede tutmanıza yardımcı olabilir.

KABLOSUZ WİFİ ŞÜPHESİ

İnternete kablosuz ağ ile bağlanıyorsanız tanımadığınız kişiler şifrenizi ele geçirmiş olabilir, modem arayüzünüze sızmış olabilirler.Sizden habersiz internetinizin kullanılmasını istemezsiniz.Bu sebeple modem arayüz ve kablosuz şifrenizi zorlaştırıp ayarlarınızı WPA2 güvenliği ve AES şifrelemesi ile güncelleyin.

UZUN SÜRELİ DSL BAĞLANTISI

Uzun süreli DSL bağlantısından kastım modeminizin aktif olarak internet sinyali alma süresidir.Eğer modeminiz haftalardır hatta aylardır hiç kapanmadan sinyal almışsa (bunu modem arayüzünden internet bağlantısı süresinden gözlemleyebilirsiniz) hatta bir hantallık oluşabiliyor.Bunu güncellemek, tazelemek ihtiyaç olabilir.Online oyunlara girmeden önce modeminizi kapatıp yaklaşık 1 dakika sonra tekrar açmanız fayda sağlayabilir.Modeminizi kapatıp açmanız size gelen sinyalleri yeniler ve yeni bir ip üzerinden sinyal almaya başlarsınız.

GÜVENLİK DUVARI VEYA GÜVENLİK YAZILIMI

Güvenlik yazılımları internet hattınıza doğrudan müdahale edebilmekteler.Bu sebeple online oyun oynarken virüs programlarınızı ve windows güvenlik duvarınızı devre dışı bırakabilirsiniz.

ARACI BAĞLANTI NOKTASI

Bilgisayarınız interneti doğrudan modemden almıyorsa aracı bir bağlantı noktası kullanıyorsanız hatlarda kalite düşer.Bu sebeple bir ethernet kablosu ile modemden bilgisayarınıza hat çekmeniz en sağlıklı yoldur.

OYUN SUNUCUSU KAYNAKLI

Her zaman sizde sorun olacak diye birşey yok.Eğerki oyundaki diğer oyunculardada lag sorunu varsa yüksek ihtimalle oyun sunucusu kalabalıktır ve onların hattı sıkışmıştır.Bu tür durumlar oldukça nadir yaşanır ancak ihtimaller her zaman vardır.

Ping Nasıl Düşürülür ? (Lag Sorunu Çözümü)

Bilgisayarınızdaki arka planda çalışıp ağ kullanma ihtimali olan programları kapatın.

İnternete sadece siz bağlanın diğer kişileri dışlayın 😀

Eğer birden fazla kişinin kullanması mecburiyse diğer kişilerin kablosuz ağdan girmelerini söyleyin indirme-yükleme ve video izleme gibi işlemler yapmamalarını söyleyin.Siz ise bağlantınızı ethernet kablosu ile yapın.(%100 etkili)

ile yapın.(%100 etkili) Kablolu bağlantı sağlayın.Wifi’de bağlantı havadan sağlanır ve bağlantılar duvardan geçemeyip kayıba uğrayabilir 🙂

Modeminizi kapatın 1 dakika bekledikten sonra tekrar açın.

Windows Tuşu + R basın.Çalıştır ekranı açılacak “cmd” yazıp tamama tıklayın.Açılan cmd konsoluna sırasıyla ipconfig ondan sonra ipconfig/flushdns komutlarını yazıyorsunuz.Her komuttan sonra “enter” basacaksınız.

ondan sonra komutlarını yazıyorsunuz.Her komuttan sonra “enter” basacaksınız. Tesisatınızdaki kablolar eskimiş olabilir.Eğer porttan direk modeminize gelen bir kablo varsa değişim yapabilirsiniz.

Güvenlik programlarını kapatın.

Tarayıcı sekmelerinizi kapatın.

Herşeyi Yaptım Çözüme Ulaşamadım ?

Tüm çözüm alternatiflerini denediniz ama sonuca ulaşamadınız ? Genellikle gelen şikayetler ttnet ping sorunu, superonline ping sorunu, online oyun lag sorunu vb

Bir önceki yazımız olan Photoshop Menülerinin İşlevleri başlıklı makalemizde photoshop, photoshop menüleri nasıl kullanılır ve photoshop seçenekler çubuğu hakkında bilgiler verilmektedir.