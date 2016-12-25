LG Stylus 3 Görücüye Çıktı!

Popüler akıllı telefon üreticilerinden biri olan LG, yeni akıllı telefonu Stylus 3’ü duyurdu. Her üreticiyi birbirinden ayırt eden değişik özellikleri var. LG’nin de kendine has özellikleri bulunuyor. Firmanın bu modelinde pek iyi bir iş çıkarttığını söyleyemem. Zira bu modelde QUICK Charge yani hızlı şarj desteği yok.

LG Stylus 3’ün teknik özelliklerini detaylı bir şekilde paylaştık.

LG Stylus 3 Teknik Özellikleri:

– 3 GB Ram

– 5.7 inç HD Ekran

– MediaTek MT6750 4 Çekirdek

– Mali-T860 MP2

– 16 GB Dahili depolama

– 2 TB’a kadar hafıza kartı desteği

– 13 MP Arka, 8 MP Ön kamera

– Android 7.0 Nougat işletim sistemi

– 155.6 mm boy, 79.8 mm en, 7.4 mm kalınlık ve 149 gram ağırlık

– 3200 mAh batarya

LG Stylus 3 şu an ülkemizde herhangi bir fiyat etiketine sahip değil.

Benim Değerlendirmem:

Telefonun en çok dikkatimi çeken tarafı Android 7.0 ile gelmesi. Zira yeni cihazlar bile Android 5.0 veya 6.0 ile gelebiliyor. Telefonun özelliklerine bakılırsa fiyatının 1000TL segmentinde olacağını tahmin ediyorum. Ülkemizde vergiler dahil 1800 TL’yi bulabilir. Yani şimdiden şok fiyata hazırlıklı olun. LG’den arayüz konusunda herhangi bir bilgi gelmedi. Ancak kullanıcılarını seviyorsa yeni bir arayüz gelmeli. Size tavsiyem bu telefonu çıktığı zaman değil 1-2 ay sonra almanız. Çünkü o zaman ucuzlayabiliyor. Bir diğer tavsiyem ise telefonu görmeden almayın. LG’den bu modelinde iyi bir iş çıkarmasını dört gözle bekliyoruz.