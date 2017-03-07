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LG G6 Satışa Çıkamadan Kapış Kapış Gitti

7 Mart 2017 3 Görüntüleme ,

Mobil Dünya Kongresinde yeni amiral gemisini tanıtmıştı. Henüz tanıtılmasının ardından ön satışa sunulan LG G6 kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. Henüz Güney Kore`de bile satışa sunulmayan telefon şimdiden kapış kapış ediliyor. Cihaz tanıtılmasının ardından Güney Kore`de 40000`den fazla sipariş aldı. LG`nin bu kadar ilgi görmesinin nedenini S8`in henüz tanıtılmaması olarak gösterebiliriz.

Ek olarak bu kadar ilgi görmesinin nedenini Güney Kore`de yapılan tatbike bağlayabiliriz.Güney Kore’de bazı mağazada LG G6’yı kendiniz deneyimleyebiliyorsunuz.

LG ön sipariş veren kullanıcılara da şöyle bir indirim sunmuş.

800 Dolar civarında bir fiyatı bulunan akıllı telefonu satın aldığınızda neredeyse yarısı kadar, yani 390 Dolar’lık yan ürün ve ekran değişim garantisini de ücretsiz olarak almış olacaksınız.

için şu makalemizi okuyabilirsiniz

LG G6 Ne Zaman Satışa Sunulacak?


LG G6, 10 Mart tarihinde önce Güney Kore’de, ardından da tüm dünyada piyasaya sürülecek.

Bir önceki yazımız olan Logitech, 2017 iF Design Awards`tan 9 Ödül Kazandı başlıklı makalemizde , ödülleri ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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LG G6 Satışa Çıkamadan Kapış Kapış Gitti
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Sedusaa

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