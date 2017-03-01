LG G6 Özellikleri ve Fiyatı – Bilmeniz Gereken Özellikleri

LG bildiğiniz üzere G5 ile konsepti değiştirmeye çalışmıştı.Aslına bakarsanız kaliteli üretim yapabilen ama illaki bir noktada cortlayan marka benim gözümde.Mesela LG’lerde ekran sorunu oldukça fazla.G2-G3-G4-G5-V10 hepsinde bir ekran sorunu illaki mevcut.Mobil Dünya Kongresinde tanıtmış olduğu G6 modelini ise görür görmez şoklara giriverdim.Sizler ne dersiniz bilmiyorum ama bana iPhone benzerliği var gibi geldi.Daha fazla uzatmadan lg özellikleri ve fiyatı nasılmış bakalım 🙂

Lg G6 Özellikleri ve Fiyatı

4 Gb Ram

Ram 5,7″ (inç) Ekran Boyutu

Ekran Boyutu QHD+ FullVision (2880×1440)

(2880×1440) Snapdragon 821 İşlemci 2x 2,35 Ghz 2x 1,60 Ghz (4 Çekirdek İşlemci)

İşlemci Ghz Ghz (4 Çekirdek İşlemci) Görüntü Format Oranı 18:9

Adreno 530 Grafik İşlemci

Grafik İşlemci 32 Gb – 64 Gb Dahili Depolama Seçenekleri

Dahili Depolama Seçenekleri UX 6.0 Arayüz

Arayüz Corning Gorilla Glass 5 Ekran Koruması

Ekran Koruması Android 7.0 Nougat İşletim Sistemi

İşletim Sistemi 13 Megapiksel Çift Arka Kamera

Çift Arka Kamera 5 Megapiksel 100 derece açıyla çekim yapabilen ön kamera

çekim yapabilen ön kamera 125 derece geniş açılı fotoğraflar çekebilme özelliği

fotoğraflar çekebilme özelliği 4K ve 1080P Çözünürlükte Video Çekebilme İmkanı

Çözünürlükte Video Çekebilme İmkanı 3300 Mah Batarya

Batarya Parmak İzi Okuyucu

Kablosuz Şarj Desteği

2 Terebayt Hafıza Kartı Desteği

Hafıza Kartı Desteği Square Camera Uygulaması

Uygulaması Google Asistan Desteği

LG’nin G6 Modeli 10 Mart itibariyle satışa sunulacak.LG G6’nın fiyatı 650-700 $ arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yazar Değerlendirmesi

Lg’nin bu modelinde ümit ediyorum ki ekran sorunu olmaz.Şuana kadar çıkardığı üst sınıf telefonların tümünde ekran panelleri sorunlu.LG bu sorunu aşabilmişse önündeki en büyük engeli kaldırmıştır bence.Bunun dışında görüntü formatı olayına kafam takıldı hani böyle daha basık esnek bir görüntü insanların alışık olmadığı birşey.Genel özellik olarak görüntü sensörleri kamera ve video donanımı olarak geniş açı çekim dışında + sı bulunmuyor.Çok çok üstün bir telefon olduğunu düşünmüyorum.Hala daha 3000 kusur mataryaları koymaktan vazgeçmiyorlar.Ne bileyim artık 1 ₺ ye şarj doldurma makineleri ve Tedaş para kazansın istiyorlar sanırım 🙂

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