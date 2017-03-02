Bilgisayarda İnternet Hızı Limitleme – İnternetiniz Hızlı Bitmesin !

Adil kullanım kotası diyerek giriş yapmak istiyorum bu yazıma.Yada oyunlarda komşu çocuğunun internetinize girmesiyle; oyun oynarken ortaya çıkan lag diyemi girsem ?

En iyisi ben size internetinize bağlı bilgisayarlarda internet hızını nasıl sınırlandıracağınızı anlatalım.Bunu ne için anlatıyorum ? Şu şekilde örnek vereyim.Evinizde 1 adetten fazla bilgisayar var.Bu bilgisayarlardan birinde video izlenirken veya indirme yükleme işlemi yapılırken diğer bilgisayarda oyun oynanıyor.Oyun oynanan bilgisayarda internet hattı sıkıştığı için sağlıklı bir oyun ortamı olmuyor ve oyun zevki kaçıyor.

Size bu ve buna benzer sorunları çözüme kavuşturmanız için bir program önereceğim.Programın adı NETLİMİTER.Öncelikle programı tam olarak BURADAKİ linkten indirebilirsiniz.

Ben size bu programı nasıl bulduğumu anlatayım.Bir dönem oldukça sık dedem ve babaannemi ziyarete gitmeye başladım.Oradada haliyle internet olmayınca mobilin verisini internete bağlayıp giriyordum.Bir gün 1gb paketim tam 3 dakika içerisinde bitti ve ben şoklara girdim.Ondan sonra anladım ki Drive yedekleme yapıyor.Başladım internet hızı sınırlama, bilgisayar internet kota limitleme gibi aramalar yapmaya.En sonunda yukarıda linkini verdiğim programı buldum.

Netlimiter Ne İşe Yarar ?

Netlimiter, internet hızını sınırlandırmaya yarıyor.Tamamen bilgisayara gelen interneti sınırlandırmıyor tabiki.En güzel yanıda bu aslında.Bu program; bilgisayarınızda bulunan tüm programlara ayrı ayrı kota sınırı koyabiliyor.Mesela sizde benim gibi telefonunuzun interneti ile bilgisayardan bağlanıyorsunuz.Bu şekilde bilgisayarınızda internet tüketimi yapabilecek tüm programları limitlendirebiliyorsunuz.

Bir önceki yazımız olan Online Oyunlarda Ping Sorunu Nasıl Çözülür ? başlıklı makalemizde lag çözümü, lag sorunu ve ping çözümü hakkında bilgiler verilmektedir.