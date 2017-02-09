AKK Ne Zaman Kalkacak ? Tüm Detayları Burada !

Herkesin merak ettiği AKK (Adil Kullanım Kotası) ne zaman kalkacak sorusunun cevapları artık açıklığa kavuşmuş durumda.BTK Başkanının belirli aralıklarla yaptığı açıklamalar nihayet herkese derin bir nefes aldırdı.1 senedir gündemde olan AKK‘nin kalkması konusu herkesin aklında soru işareti oluşturmuştu.Ülkemizde gün geçtikçe artan internet kullanımı, AKK girmesiyle beraber herkesi zor duruma sokuyordu.Teknolojinin gelişmesiyle birlikte şuan ortalama olarak her evde 10 yaş ve üstü kişilerde en az 1 adet akıllı telefon, en az 1 adet bilgisayar, en az 1 adet tablet bulunuyor.Tüm bu cihazların internete bağlı olması güncellemelerin yapılması verilen kotayı 1 hafta geçmeden bitiriyor ve geri kalan en az 3 haftayı adil kullanım kotası ile 3 mbps bağlantı hızıyla geçiriyorsunuz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlığının açıklamalarına göre adil kullanım kotası (akk) kademeli olarak kaldırılacak.Türkiyenin malum alt yapısının ve servis sağlayıcı sunucularının henüz bu duruma hazır olmadığını bu açıklamadan anlayabiliyoruz.Oldukça büyük tepkilere sebep olan bu durumu dikkate alan hükümet yetkilileri servis sağlayıcılarına gerekli uyarıyı vermişti ve ilgili düzenlemeyi yürürlülüğe sokmuşlardı.14 sene önce 22.000 geniş bant internet abonesinin olduğunu söyleyen günümüzde 60.000.000 aboneye ulaştığı belirtiliyor.Yani ülkemizde 60 milyon kişi aktif internet kullanımı yapıyor.

AKK kesin olarak 2018 yılının sonunda tarihe karışmış olacak.2017 yılı mayıs ayından itibaren ise kademeli olarak başlayacağı belirtiliyor.Ayrıca adil kullanım kotasının (akk) kademeli olarak kaldırılmaya başlanmasıyla gece 02:00 – 08:00 arasında yapılacak olan internet kullanımlarında akk kotasından eksilme olmayacak.Yani normal hızınızda bağlantı sağlayabileceksiniz.

Mobil Veri Kullanımlarında AKK Sonrası Hız Limiti

Bildiğiniz üzere şuan çoğu operatörün limitsiz internet tarifeleri mevcut.Ancak çoğu tarifelerin hız düşümleri 32/64 kbps civarında.Çok nadirde olsa 128 kbps hız düşümü sunan operatörler mevcut.Kendimde pttcell kullanıcısı olarak hız düşümlerini 128 kbps olarak limitlendirdiğini belirtmek isterim.Yapılan açıklamara göre mobil veri limitsiz tarifelerinde hız düşümü 128kbps‘de sabitlenecek ve daha aşağı bir limit olmayacak.

Adil Kullanım Kotası 2019 Yılına Kadar Nasıl Uygulanacak ?

Adil kullanım kotası uygulamasının 2018 yılı sonunda tarihe karışacağını söylemiştik.Yapılan açıklamalara göre kademeli olarak kaldırılma sürecinde hizmet alınan limite göre akk sonrası limit belirlenecek.Mesela 8 mbps kullanıyorsunuz hızınız akn sonrası 5 mbps hıza düşecek.Detaylı listeyi aşağıda paylaştık.

Adil Kullanım Kotası Dolduktan Sonra Hız Kaça Düşecek ?

8 – 16Mbps arası AKK’den sonra 5Mbps,

16 – 24Mbps arası AKK’den sonra 8Mbps,

24 – 50Mbps arası AKK’den sonra 16Mbps,

50 – 100Mbps arası AKK’den sonra 24Mbps,

100 – 500Mbps arası AKK’den sonra 32Mbps,

500 – 1000Mbps arası AKK’den sonra 64Mbps,

Mobil kullanımlar için mevcut kotadan sonra 128 kbps

Sizlerde AKK ve yaşanan gelişmeler hakkındaki düşüncelerinizi yorum atarak bizimle paylaşabilirsiniz.

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