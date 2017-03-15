Teknoloji Haberleri

275 TL`ye Profesyonel Selfie Arkadaşı

15 Mart 2017 2 Görüntüleme

Japonya`da bir firma 8 bin yen(275 TL)`ye selfie arkadaşı hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Selfie çılgınlığı bütün dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bir selfie çekilmek uğruna metro rayına düşen mi dersin, kanalizasyona düşenmi dersin bütün insanlar delirmiş durumda. Sosyal medya kullanıcıları arasında bir trend haline gelen kendi kendini çekme sevdası firmalar tarafından yeni fikirlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bu selfie çekilme sevdasını paraya dönüştürmek isteyen firma, profesyonel oyuncularla insanlara selfie arkadaşı buluyor.

275 TL`ye 2 saat boyunca bu oyuncuları kiralama fırsatı sunan Family Romance isimli firma bu süre zarfında ile istedikleri kadar selfie çekinebilme imkanı sunuyor.

Japonya’dakifirma kullanıcıların selfie’lerinde yer alacak oyuncular kiralamaya başladı.

 

Bir önceki yazımız olan Wikileaks Vault 7 Belgeleri Hakkında İsmi Geçen Şirketler Açıklama Yaptı başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
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Seda Pilav Hakkında
Sedusaa

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