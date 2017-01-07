Yazılım Alanında Altyapı Çalışmaları Son Sürat Devam Ediyor

Teknoloji, gün geçtikçe hayatımızın en derininde yer etmeye devam ediyor ve bu da büyük tehditlere yol açıyor. Teknolojinin hız kesmeden ilerlemesi, bu alanda alt yapıların güçlenmesi, ihtiyaçların çokluğu, bu alandaki tehditler, gün geçtikçe artan saldırılar, vs. Bu sorunların büyük bir kısmı da fark etmek istemesek bile, bu alanda dış kaynaklara muhtaç olmamızdan kaynaklanıyor. Nitekim ülkemizde yeterli bir altyapı yok ve teknoloji alanında neredeyse tamamıyla dışarıya bağlıyız. Bütün bilgi ve donanımlarımız dış kaynakların depolarında duruyor.

Bu konudaki bağımlılığa dur demek için, devlet tarafından büyük bir yerli altyapı kurulmaya başlandı. Bu altyapıyla birlikte, yerli e-posta sistemi, yerli arama motoru ve veri israfını büyük ölçekte sonlandıracak olan Kamu Entegre Veri Merkezi gibi birçok yenilik de hayata geçirilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN, katıldığı bir programda konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Hem yerli arama motorlarında hem de diğer mecralarda öncelik insanımızın hayatını kolaylaştırmak, diğer önemli önceliğimiz ise verilerimizin dışarıya gitmeden ülkemizde işlenmesini sağlamaktır. Bu konuda sektörü geliştirmek ve bu sektörde yetişmiş insan gücünü arttırmak için çalışmalar başlattık.

Bu çalışmalar;

– Veri merkezleriyle ilgili ciddi teşvikler getirilerek çok daha hızlı gelişebilmek ve ek olarak içerdeki verinin saklanabileceği gibi dışardan da verilerin depolanabilmesi için gerekenler yapılmakta.

– Yerli arama motorunu geliştirerek hem kültürümüze hem de insanımızın beklentisine uygun hale getirmek istiyoruz. Bununla ilgili alt yapı çalışmaları devam ediyor.

– E-posta çok çok önemli, en önemli kısmı ise yerli bir e-posta sistemi kurulup verileri yine dediğim gibi içerde tutmak hem de kişisel bilgilerin dışarıya sızdırılmasını önlemek.

– Genç yazılımcıların yetiştirilmesini sağlamak amacıyla ders müfredatlarında bazı eklemeler yapılacak. Ayrıca yerli yazılımcılar için de bazı teşvik ve geliştirme çalışmalarıda olacak.