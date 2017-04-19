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Xiaomi Mi 6 Özellikleri Ve Fiyatı

19 Nisan 2017 31 Görüntüleme , ,

Adını yaptığı kullanışlı telefonlar ile duyduğumuz Mi 6 gerçekten kullanıcıları çok mutlu edecek . Çok şık ve zarif bir görüntüsü olan fotoğraf çekmeyi sevenler için de çift kamera bulunduruyor . Ayrıca su geçirmez özelliği ve yeni telefonlarda olmassa olmaz parmak izi özelliğini de barındırıyor .

Xiaomi Mi 6 Özellikleri :

  • 6 Gb Ram
  • 5.15 (inç) Ekran Boyutu
  • Full HD (1920*1080)
  • ARMv8-A (64-bit)
  • Adreno 540 Grafik İşlemci
  • 64 Gb Depolama Alanı
  • MI UI Arayüzü
  • Çizilmeye Dirençli Cam
  • Android 7.0 (Nougat) İşletim Sistemi
  • 12 Megapiksel Çift Arka Kamera (2160p 30 FPS ) 
  • 8 Megapiksel Ön kamera (1080p 30 FPS )
  • 3350 mAh Batarya
  • Parmak İzi Okuyucu
  • Hafıza Kartı Desteği Yok
  • Hızlı Şarj Özelliği 

Xiaomi bu modeli 19 Nisan da satışa çıkaracak . Fiyat olarak ise bizi  420 $ gibi bir fiyatla karşılıyor . Günümüz kuruyla ortalama fiyatı 1500 TL ‘ ye denk geleceği tahmin ediliyor . Fakat ülkemizde Kdv ve Ötv ile bu fiyatın artacağını bilmeniz gerekir .

 ! Yazar Değerlendirmesi !

Dış görünüş olarak oldukça şık bir telefon ortaya çıkarmış . Fiyat konusunda ise gerçekten mükemmel çünkü rakipleriyle neredeyse aynı özellikte ama fiyat olarak neredeyse yarısına eşit . Kamera konusunda da geri kalmamış ve kullanıcılarına çift kamera özelliği sunmuş. Sonuç olarak fiyatına göre gayet güzel bir telefon , görüntüsü gayet şık , özellikleride oldukça güzel . Xiaomi güzel bir iş çıkarmış , tebrik ederim .

Bir önceki yazımız olan En İyi 3 Steam Skini Ve Steam'e Skin Ekleme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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Xiaomi Mi 6 Özellikleri Ve Fiyatı
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Emin Mert Öztep Hakkında

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