Xiaomi Mi 6 Özellikleri Ve Fiyatı

Adını yaptığı kullanışlı telefonlar ile duyduğumuz Xiaomi Mi 6 gerçekten kullanıcıları çok mutlu edecek . Çok şık ve zarif bir görüntüsü olan Xiaomi Mi 6 fotoğraf çekmeyi sevenler için de çift kamera bulunduruyor . Ayrıca su geçirmez özelliği ve yeni telefonlarda olmassa olmaz parmak izi özelliğini de barındırıyor .
Xiaomi Mi 6 Özellikleri :
- 6 Gb Ram
- 5.15 (inç) Ekran Boyutu
- Full HD (1920*1080)
- ARMv8-A (64-bit) İşlemci
- Adreno 540 Grafik İşlemci
- 64 Gb Depolama Alanı
- MI UI Arayüzü
- Çizilmeye Dirençli Cam
- Android 7.0 (Nougat) İşletim Sistemi
- 12 Megapiksel Çift Arka Kamera (2160p 30 FPS )
- 8 Megapiksel Ön kamera (1080p 30 FPS )
- 3350 mAh Batarya
- Parmak İzi Okuyucu
- Hafıza Kartı Desteği Yok
- Hızlı Şarj Özelliği
Xiaomi bu modeli 19 Nisan da satışa çıkaracak . Fiyat olarak ise bizi 420 $ gibi bir fiyatla karşılıyor . Günümüz kuruyla ortalama fiyatı 1500 TL ‘ ye denk geleceği tahmin ediliyor . Fakat ülkemizde Kdv ve Ötv ile bu fiyatın artacağını bilmeniz gerekir .
! Yazar Değerlendirmesi !
Dış görünüş olarak oldukça şık bir telefon ortaya çıkarmış . Fiyat konusunda ise gerçekten mükemmel çünkü rakipleriyle neredeyse aynı özellikte ama fiyat olarak neredeyse yarısına eşit . Kamera konusunda da geri kalmamış ve kullanıcılarına çift kamera özelliği sunmuş. Sonuç olarak fiyatına göre gayet güzel bir telefon , görüntüsü gayet şık , özellikleride oldukça güzel . Xiaomi güzel bir iş çıkarmış , tebrik ederim .
Bir önceki yazımız olan En İyi 3 Steam Skini Ve Steam'e Skin Ekleme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.