Xiaomi Mi 6 Özellikleri Ve Fiyatı

Adını yaptığı kullanışlı telefonlar ile duyduğumuz Xiaomi Mi 6 gerçekten kullanıcıları çok mutlu edecek . Çok şık ve zarif bir görüntüsü olan Xiaomi Mi 6 fotoğraf çekmeyi sevenler için de çift kamera bulunduruyor . Ayrıca su geçirmez özelliği ve yeni telefonlarda olmassa olmaz parmak izi özelliğini de barındırıyor .

Xiaomi Mi 6 Özellikleri :

6 Gb Ram

Ram 5.15 (inç) Ekran Boyutu

Ekran Boyutu Full HD (1920*1080)

ARMv8-A (64-bit) İşlemci

İşlemci Adreno 540 Grafik İşlemci

Grafik İşlemci 64 Gb Depolama Alanı

Depolama Alanı MI UI Arayüzü

Arayüzü Çizilmeye Dirençli Cam

Android 7.0 (Nougat) İşletim Sistemi

İşletim Sistemi 12 Megapiksel Çift Arka Kamera (2160p 30 FPS )

Arka Kamera 8 Megapiksel Ön kamera (1080p 30 FPS )

Ön kamera 3350 mAh Batarya

Batarya Parmak İzi Okuyucu

Hafıza Kartı Desteği Yok

Hızlı Şarj Özelliği

Xiaomi bu modeli 19 Nisan da satışa çıkaracak . Fiyat olarak ise bizi 420 $ gibi bir fiyatla karşılıyor . Günümüz kuruyla ortalama fiyatı 1500 TL ‘ ye denk geleceği tahmin ediliyor . Fakat ülkemizde Kdv ve Ötv ile bu fiyatın artacağını bilmeniz gerekir .

! Yazar Değerlendirmesi !

Dış görünüş olarak oldukça şık bir telefon ortaya çıkarmış . Fiyat konusunda ise gerçekten mükemmel çünkü rakipleriyle neredeyse aynı özellikte ama fiyat olarak neredeyse yarısına eşit . Kamera konusunda da geri kalmamış ve kullanıcılarına çift kamera özelliği sunmuş. Sonuç olarak fiyatına göre gayet güzel bir telefon , görüntüsü gayet şık , özellikleride oldukça güzel . Xiaomi güzel bir iş çıkarmış , tebrik ederim .

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