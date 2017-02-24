WhatsApp’a Efsane Özellik Geldi!

Bir süredir etrafta dedikoduları dolaşan güncelleme paketi nihayet geldi.

WhatsApp Messenger uygulaması yayınladığı son güncellemeyle, İnstagram ve Snapchat‘den bildiğimiz üzere “Snap” özelliğini bünyesine kattı. Bu özellik sayesinde (24 saat süreyle) geçici durum güncellemeleri paylaşılabilecek. “Aramalar” , “Sohbetler” , ve “Kişiler” olmak üzere 3 başlıktan oluşan WhatApp ana ekranında artık sırasıyla; Kamera ( Hızlı Hikaye Kısayolu ), Sohbetler, Durum ve Aramalar olmak üzere 4 başlık olacak. Sabit olarak yazdığımız WhatsApp durumlarımız ( Müsait, Okulda, Sporda, Uyuyor vs.) artık yerini geçici hikayelere bıraktı. Bu özellik her ne kadar yeni ve heyecan verici olsa da bazılarımızın hoşuna gitmeyebilir. Bunu ilerleyen zamanlarda tepkilerden anlayacağız.

İşte Güncellenen WhatsApp’tan birkaç görüntü;

Eğer hala WhatsApp uygulamanızı güncellemediyseniz buraya tıklayarak Google Play üzerinden günceleyebilirsinizç

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