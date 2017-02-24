Teknoloji Haberleri

WhatsApp’a Efsane Özellik Geldi!

24 Şubat 2017 4 Yorum 131 Görüntüleme

Bir süredir etrafta dedikoduları dolaşan güncelleme paketi nihayet geldi.

WhatsApp Messenger uygulaması yayınladığı son güncellemeyle, İnstagram ve Snapchat‘den bildiğimiz üzere “Snap” özelliğini bünyesine kattı. Bu özellik sayesinde (24 saat süreyle) geçici durum güncellemeleri paylaşılabilecek. “Aramalar” , “Sohbetler” , ve “Kişiler” olmak üzere 3 başlıktan oluşan WhatApp ana ekranında artık sırasıyla; Kamera ( Hızlı Hikaye Kısayolu ), Sohbetler, Durum ve Aramalar olmak üzere 4 başlık olacak. Sabit olarak yazdığımız WhatsApp durumlarımız ( Müsait, Okulda, Sporda, Uyuyor vs.) artık yerini geçici hikayelere bıraktı. Bu özellik her ne kadar yeni ve heyecan verici olsa da bazılarımızın hoşuna gitmeyebilir. Bunu ilerleyen zamanlarda tepkilerden anlayacağız.

İşte Güncellenen WhatsApp’tan birkaç görüntü;

Eğer hala WhatsApp uygulamanızı güncellemediyseniz buraya tıklayarak Google Play üzerinden günceleyebilirsinizç

 

Bir önceki yazımız olan Razer'dan PowerBank Hamlesi! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Oyla
4.8 (4 votes)
WhatsApp’a Efsane Özellik Geldi!
4.75 out of 5 based on 4 user ratings
Ömer Ülker Hakkında
Kısa film, kurgu-montaj, teknik çizim, modelleme, animasyon gibi tasarım işleriyle ilgilenen, teknolojiyi yakından takip eden biri.

Benzer Yazılar

Teknoloji Haberleri

Razer’dan PowerBank Hamlesi!

23 Şubat 2017 21

Oyuncular için her türlü ekipmanı üreten Razer, oyuncu ekipmanlarından sonra PowerBank işine girişti. Şimdiden söyleyelim Razer…

Daha Fazla Oku
Mobil

İşte Karşınızda Çakma Galaxy S8!

22 Şubat 2017 38

Galaxy S8 MWC 2017’de önümüzdeki ay tanıtılacak. Ancak adını bilmediğimiz bir firma çakma bir S8 üretmiş.…

Daha Fazla Oku

4 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir