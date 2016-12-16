Site İçeriklerini Korumanın Yolları!

Bir siteniz var ve bu siteye sürekli olarak içerikler ekliyorsunuz. Belki de her gün saatlerinizi bu içeriklere ayırıyorsunuz. Fakat biri geliyor ve sizin saatlerce zaman harcayıp da oluşturduğunuz size özgün içeriklerinizi ctrl+c yapıp kendi sitesine ekliyor ve o yazı artık onun oluyor. Anlatması bile ürkütücü bir durum olan içerik hırsızlığına karşı nasıl önlemler alınabilir, neler yapıla bilir bunlardan bahsedeceğiz.

Öncelikle bu durumla ilgili sitenizde bir bölüm oluşturun ve içeriklerinizin tüm haklarının size ve sitenize ait olduğunu bildiren yazılar ekleyin. Bu yazı boş görünse de telif hakkından dili yananlar ve bu tür telif işlerinden uğraşmaktan çekinenler için caydırıcı bir etken olacaktır. Ayrıca da bu tür bildiri oluşabilecek sorunlarda kendinizi savunmanıza destek olacaktır.

Daha sonralarında eklediğiniz içeriği site haricinde bilgisayarınızda veya farklı depolama alanlarında tarih ve saat ekleyerek yedekleyin. Bu yöntem herhangi bir durumda sizin elinizi oldukça güçlendirecektir. Ayrıca bu yedeklemeleri saklamak için sadece bu işlevde kullanacağınız bir mail adresi açın ve bütün içerikleri bu mailde saklayın. Sonuçta dijital bir dünyada yaşıyoruz, belgelerin tarihleriyle oynaması kolaydır fakat mailler o konuda daha etkili olacaktır.

Bunların dışında arama motorlarının siteler için oluşturmuş olduğu ping ve telif hakları bildirimi gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Özellikle de Google’nin içerik oluşturanların haklarını sonuna kadar savunduğunu ve bu hakları saklamada oldukça etkili yöntemler kullandığını söyleyebiliriz. Misal, içeriğinizi Google ping adreslerine eklerseniz hem içeriğnizi Google sistemine kayıt etmiş olursunuz hem de özgün içeriklerden dolayı Google’nin siteler için oluşturduğu puanlama sisteminden etkili puanlar alabilirsiniz.

Ayrıca içerik hırsızlarınız eğer Adsense uygulaması kullanıyorsa, Google’ye telif hakları ihlali bildirimi yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz bildiriminiz, yukarda bahsettiğim şekilde belgelenip de kanıtlanırsa eğer, o sitenin bütün reklam gelirleri size aktarılacaktır. Ayrıca site arama indeksinden kaldırılır.

Yukarıda bahsedilenler, emek hırsızlarını caydırmaya yönelik yapılabilecek bazı tedbirlerdir. Gel gelelim bu tür hırsızlıkları önlemenin yollarına;

İlk önerimiz, sitenizin kodlamalarıyla oynayarak sitenizdeki metinlerin seçilmesini önlemek olacaktır. Bu konuda detaylı bilgiyi arama motorlarında kolaylıkla bulabilirsiniz. Feed/Rss akışını görünmez yapmak da hırsızlığı engelleyici etkenlerden biri. Nitekim bu yöntemle site içeriğiniz çok rahatlıkla çalına bilir. Bunu önlemenin birçok yolu var, bu türlü hırsızlıkları önlemek için ise gerekli kodlamaları girmeniz yeterli olacaktır. Örneklendirecek olursak, wordpress kullanıcıları için sitenin temasındaki “functions.php” dosyasında bulunan “?>” işaretinin altına aşağıdaki kodu eklerseniz bu tip hırsızlıkları önlemiş olacaksınız.

<?php function fb_disable_feed() { wp_die( __(‘Telif Hakkı X Adresine Aittir!’) ); } add_action(‘do_feed’, ‘fb_disable_feed’, 1); add_action(‘do_feed_rdf’, ‘fb_disable_feed’, 1); add_action(‘do_feed_rss’, ‘fb_disable_feed’, 1); add_action(‘do_feed_rss2’, ‘fb_disable_feed’, 1); add_action(‘do_feed_atom’, ‘fb_disable_feed’, 1); ?>

Gelelim en sağlam yöntemlerden birine daha, içerikleri sertifikalandırmak. Bu işlemi bir web sitesi aracılığıyla ücretsiz yapmak mümkün. Tarayıcınızdan, www.dmca.com adresine girerek üyelik oluşturabilir ve sitenizi kaydedebilirsiniz. Daha sonrasında ise İçeriğiniz başka bir sitede kullanıldığı an size mail olarak delilleriyle birlikte aktarılıyor ve bunun yanında site, içeriği çalan siteyi şikâyet etme hakkına da sahip oluyor. Ancak ücretsiz üyeler için bu koruma sınırlandırılmış olsa da emeklerinize önem verip pro üyelik açacak olursanız sınırsız güvenlik size sunulacaktır. Bu yöntem diğer yöntemlere kıyasla daha etkili ve daha güvenilir. Nitekim belirttiğim gibi içerik hırsızlığı belirlendiğinde direkt olarak şikâyet edebiliyor. Bu da emek hırsızlarının belini bükecek bir sistem.

Zamanında bizim de çok uğraştığımız emek hırsızlığına son vermek hepimizin elinde. Dijital dünyanın tam merkezinde olduğumuz bu zamanlarda, çoğu emek harcayanların bu tür hırsızlıklar nedeniyle takipçilerini kaybettiği, hakkı olan saygının ve değerin başkalarına haksız bir biçimde verildiği bir sisteme dur demenin zamanı geçmedi mi sizce?