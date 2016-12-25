Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy J7 2017 Sızdırıldı!

25 Aralık 2016 21 Görüntüleme
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Samsung’un orta segmentte yer alan akıllı telefonu J7’nin 2017 modeli sızdırıldı! Telefonun 2017’nin çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Daha önce özellikleri sızdırılan telefonun şimdide render görüntüleri görücüye çıktı. Geçtiğimiz ekim ayında özellikleri sızdırılmıştı.

Galaxy J7 2017 Özellikleri:
Galaxy J7 2017, Android 6.0 Marshmallow sürümüne, Exynos yonga setine, 3 GB RAM’e, 13 MP arka, 5 MP ön kameraya ve 3.000 mAh bataryaya sahip. Ayrıca TouchWiz arayüzünde de yenilikler bekleniyor.
İşte sızdırılan J7 2017’nin görüntüleri!
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Samsung Galaxy J7 2017 Sızdırıldı!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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