Samsung Galaxy J7 2017 Sızdırıldı!

Galaxy J7 2017 Özellikleri: Galaxy J7 2017, Android 6.0 Marshmallow sürümüne, Exynos yonga setine, 3 GB RAM’e, 13 MP arka, 5 MP ön kameraya ve 3.000 mAh bataryaya sahip. Ayrıca TouchWiz arayüzünde de yenilikler bekleniyor. İşte sızdırılan J7 2017’nin görüntüleri!

Tunahan Şahin Hakkında Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.