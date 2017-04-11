Razer ve Gunnar dan Oyunculara Müjde !

Donanım parçalarında adını sıklıkla duyduğumuz Razer bu sefer klasiklerin dışına çıkarak Oyuncu Gözlükleri satışa sunmaya başladı . Razer bu gözlüklerde dünyanın önde gelen bilgisayar ve oyun gözlüğü üreticisi Gunnar ile birlikte çalışmıştır . Gunnar ve Razer tarafından tasarlanan bu gözlükler göz yorgunluğunu azaltmak ve oyun oynarken görme keskinliğini arttırmak üzere tasarlanmıştır . Gözlüklerde çerçeve rengi olarak Razer in ana renkleri olan yeşil ve siyah renklerini kullanmıştır . Mercekler yüksek enerjili mavi ışığı %65 e kadar azaltarak göz yorgunluğundan ,uzun vadeli retina hasarından korunmasına yardımcı olur . Gunnar bu gözlüklerde profesyonelliğini konuşturarak lens kaplamaları,yansımaları ve parlamayı azaltan yansıma önleyici özellikleri de bu gözlükte barındırır . Razer bu gözlükleri 3 farklı şekilde bize sunmuştur . İşte özellikleri :
FPS Razer Tarafından Tasarlanan :
- Objektif Türü : Amber
- Lens Genişliği : 56 mm
- Tapınak : 135 mm
- Burun : 19 mm
- Ağırlık : 35 g
- Renk : Oniks
Cerberus Razer Tarafından Tasarlanan :
- Objektif Türü : Sarı / Açık
- Lens Genişliği : 58 mm
- Tapınak : 137 mm
- Burun : 18 mm
- Ağırlık : 35 g
- Renk : Oniks
RPG Razer Tarafından Tasarlanan :
- Objektif türü : Sarı / Açık
- Lens Genişliği : 61 mm
- Tapınak : 120 mm
- Burun : 18 mm
- Ağırlık : 25 g
- Renk : Oniks
Tabiki de en merak edilen noktalardan bir tanesi de fiyatıdır . Bu gözlüklerin fiyatı 99.99$ dır. Türk lirasıyla yaklaşık 370 Tl gibi bir fiyatı bulunmaktadır. Bence gözlüklerin üretilmesindeki mantık çok iyi ve gerçekten oyuncular için yararlı olacaktır . Ama fiyat konusunda biraz daha centilmen davransalarmış daha iyi olurdu .
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