Donanım

Razer ve Gunnar dan Oyunculara Müjde !

11 Nisan 2017 39 Görüntüleme , ,

Donanım parçalarında adını sıklıkla duyduğumuz bu sefer klasiklerin dışına çıkarak Oyuncu Gözlükleri satışa sunmaya başladı . Razer bu gözlüklerde dünyanın önde gelen bilgisayar ve oyun gözlüğü üreticisi ile birlikte çalışmıştır . Gunnar ve Razer tarafından tasarlanan bu gözlükler göz yorgunluğunu azaltmak ve oyun oynarken görme keskinliğini arttırmak üzere tasarlanmıştır . Gözlüklerde çerçeve rengi olarak Razer in ana renkleri olan yeşil ve siyah renklerini kullanmıştır . Mercekler yüksek enerjili mavi ışığı %65 e kadar azaltarak göz yorgunluğundan ,uzun vadeli retina hasarından korunmasına yardımcı olur . Gunnar bu gözlüklerde profesyonelliğini konuşturarak lens kaplamaları,yansımaları ve parlamayı azaltan yansıma önleyici özellikleri de bu gözlükte barındırır . Razer bu gözlükleri 3 farklı şekilde bize sunmuştur . İşte özellikleri :

 FPS Razer Tarafından Tasarlanan :

  • Objektif Türü : Amber
  • Lens Genişliği : 56 mm
  • Tapınak : 135 mm
  • Burun : 19 mm
  • Ağırlık : 35 g
  • Renk : Oniks

Cerberus Razer Tarafından Tasarlanan :

  • Objektif Türü : Sarı / Açık
  • Lens Genişliği : 58 mm
  • Tapınak : 137 mm
  • Burun : 18 mm
  • Ağırlık : 35 g
  • Renk : Oniks

RPG Razer Tarafından Tasarlanan :

  • Objektif türü : Sarı / Açık
  • Lens Genişliği : 61 mm
  • Tapınak : 120 mm
  • Burun : 18 mm
  • Ağırlık : 25 g
  • Renk : Oniks

Tabiki de en merak edilen noktalardan bir tanesi de fiyatıdır . Bu gözlüklerin fiyatı 99.99$ dır. Türk lirasıyla yaklaşık 370 Tl gibi bir fiyatı bulunmaktadır. Bence gözlüklerin üretilmesindeki mantık çok iyi ve gerçekten oyuncular için yararlı olacaktır . Ama fiyat konusunda biraz daha centilmen davransalarmış daha iyi olurdu .

Bir önceki yazımız olan Nisan 2017 Sistem Tavsiyeleri başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
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Razer ve Gunnar dan Oyunculara Müjde !
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Emin Mert Öztep Hakkında

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