Razer ve Gunnar dan Oyunculara Müjde !

Donanım parçalarında adını sıklıkla duyduğumuz Razer bu sefer klasiklerin dışına çıkarak Oyuncu Gözlükleri satışa sunmaya başladı . Razer bu gözlüklerde dünyanın önde gelen bilgisayar ve oyun gözlüğü üreticisi Gunnar ile birlikte çalışmıştır . Gunnar ve Razer tarafından tasarlanan bu gözlükler göz yorgunluğunu azaltmak ve oyun oynarken görme keskinliğini arttırmak üzere tasarlanmıştır . Gözlüklerde çerçeve rengi olarak Razer in ana renkleri olan yeşil ve siyah renklerini kullanmıştır . Mercekler yüksek enerjili mavi ışığı %65 e kadar azaltarak göz yorgunluğundan ,uzun vadeli retina hasarından korunmasına yardımcı olur . Gunnar bu gözlüklerde profesyonelliğini konuşturarak lens kaplamaları,yansımaları ve parlamayı azaltan yansıma önleyici özellikleri de bu gözlükte barındırır . Razer bu gözlükleri 3 farklı şekilde bize sunmuştur . İşte özellikleri :

FPS Razer Tarafından Tasarlanan :

Objektif Türü : Amber

Lens Genişliği : 56 mm

Tapınak : 135 mm

Burun : 19 mm

Ağırlık : 35 g

Renk : Oniks

Cerberus Razer Tarafından Tasarlanan :

Objektif Türü : Sarı / Açık

Lens Genişliği : 58 mm

Tapınak : 137 mm

Burun : 18 mm

Ağırlık : 35 g

Renk : Oniks

RPG Razer Tarafından Tasarlanan :

Objektif türü : Sarı / Açık

Lens Genişliği : 61 mm

Tapınak : 120 mm

Burun : 18 mm

Ağırlık : 25 g

Renk : Oniks

Tabiki de en merak edilen noktalardan bir tanesi de fiyatıdır . Bu gözlüklerin fiyatı 99.99$ dır. Türk lirasıyla yaklaşık 370 Tl gibi bir fiyatı bulunmaktadır. Bence gözlüklerin üretilmesindeki mantık çok iyi ve gerçekten oyuncular için yararlı olacaktır . Ama fiyat konusunda biraz daha centilmen davransalarmış daha iyi olurdu .

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