Lenovo’dan Uygun Fiyatlı Tablet!

Yoga Book’un uygun fiyatlı bir alternatifi olacak olan Yoga A12 modeli inceliğiyle göz kamaştırıyor.

Lenovo, giriş segmentindeki bir dizüstü bilgisayarın yerini tutabilecek Yoga A12’yi tanıttı. Tıpkı Yoga Book gibi kalem kullanımına izin vermiyor, ayrıca Windows 10 yerine Android işletim sistemi uygun görülmüş. Fakat incelik bakımından Yoga Book’tan farkı yok. Cihaz sadece 0,21 inç kalınlığa sahip. Cihaz 12.2 inç boyutunda ve dönüşebilir bir tasarıma sahip. Film veya video izlerken cihazı katlamanıza olanak tanınıyor ve gerektiği zaman bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor. Cihazın tabii ki de klavyesi var, tıpkı Yoga Book’ta da olduğu gibi bu model de de düz, dokunmaya duyarlı bir klavyeye yer verilmiş.

Atom X5 çipini kullanan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip. Tabletin (yada dizüstünün) kullanım ömrünün 13 saat olduğu söyleniyor. Böylesine uzun bir kullanım ömrü, bu cihazı almanız için size bir seçenek daha sunuyor. 8 Şubat (yani yarın) satışa çıkacak olan cihazın tahmini fiyat etiketi ise 299$. Bu demek oluyor ki yurtdışındaki fiyatına göre ucuz bir tablet. Ama ülkemize vergiler dahil 800-900₺ gibi bir rakam ile geleceğini düşünüyorum.

Bir önceki yazımız olan Apple Hindistan'da İmalathane Kuruyor ! başlıklı makalemizde iphone hindistan ve iphone üretim merkezi hakkında bilgiler verilmektedir.