Kutuplarda Deniz Buzu Yüz Ölçümü Rekor Düzeyde Azaldı

Bilim insanlarının her yıl mevsimsel olarak ölçtüğü deniz buzu yüzölçümü 1979`dan bu yana en düşük seviyelere geriledi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) yaptığı açıklamaya göre, NASA ve ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinin yaptığı gözlemlerde, 7 Mart’ta Kuzey Kutup Dairesinde Arktik buz örtüsünün genişliğinin en düşük seviyelere indiğini açıkladı.

Ayrıca Yaz Mevsiminin yaşandığı Güney Kutup Dairesinde 3 Mart`ta Antartika`da deniz buzu örtüsünün asgari yaz genişliğinin mevsimsel ölçümlerden bu yana en düşük seviyelerde olduğu açıklandı.

1981-2010 tarihleri arasında ölçülen ortalama genişlik her iki kutuptaki ölçülen 2 milyon kilometrekare daha az olduğunu ekledi. 2 milyon kilometrekare olan bu kayıp kayıp Meksika`dan daha büyük bir miktarda buz örtüsü kaybı anlamına geliyor.

Peki Buzullardaki Bu Kütle Kaybı Neden Kaynaklanıyor?

Buzullardaki erime insan hayatını olumsuz etkileyecek durumlara sebebiyet verir. Aslında insan kendi eliyle kendi bindiği dalı bilinçsizce kesince bu olumsuz durumlara da katlanmak doğanın bize verdiği bir ceza olarak da kabul edilebilir.

Ozon tabakasında ki delinmeler sıkılan parfümler, deterjanlar, motorlu araçların kullanımı, sanayileşme ve fabrikalardan çıkan zehirli hava gazları ozon tabakasına zarar vermektedir.

Ozon tabakasındaki delinme güneşin zararlı ışınları dünyaya gelerek cilt kanseri oluşumuna sebep olur. Ozon tabakasının delinmesiyle Avustralya`da son bir kaç yıldır cilt kanserlerinin inanılmaz arttığı kaydedildi.

Ozon tabakası havanın temizliğini ve oksijen oluşumuna yardımcı olduğu için, ozon tabakasında delinme oksijen yetersizliğine ve hava kirliliğine yol açacaktır.

Ozon tabakası uzaydan gelen meteorları parçalayıp dünyaya zarar vermesini de engellediğinden, burada ki delinme insan hayatını tehlikeye sokacaktır.

Ozon tabakası delinmesiyle beraber iklim değişikliği meydana gelir.

Buzulların erimesiyle deniz seviyesinden aşağıda olan yerleşim yerleri yaşam tehdidi altında kalır .

Buzulların erimesiyle bir çok canlı yaşam tehlikesiyle karşılaşır.

Bilinçsizce kesilen ağaçlar, orman yangınları küresel ısınmaya sebep olmaktadır.

Bir önceki yazımız olan S8 Arayüzünden Görüntüler Ortaya Çıktı başlıklı makalemizde galaxy s8 ve galaxy s8 arayüzü hakkında bilgiler verilmektedir.