İnstagram’a Erişim Kesildi ! -Çöktü mü ?

24 Nisan saat 20:40 sularında instagram’da erişim sıkıntıları baş göstermeye başladı.Erişim kesintisinden itibaren sitedeki gözlemlerimize göre çeşitli hatalar ve yavaşlamalar mevcut.Düşüncemize göre instagrama karşı siber saldırı ihtimali olabileceği gibi önemli bir açığın kapatılması için güncellemede yapılıyor olabilir.Tabii ki normal rutin bir güncellemenin sonuçlarında oluşan bir hatada olabilir.

İnstagram Çöktü mü ?

İnstagramın kolay kolay çökeceğini düşünmüyoruz ancak görünüşe göre önemli bir sorun yaşıyorlar.Karşılaştığımız hataların görsellerini aşağıda paylaştım.

Umuyoruz ki önemli bir sorun yoktur.Milyarlarca kullanıcısı olan instagram aynı şekilde milyarlarca fotoğrafı barındırıyor.Hatta bir çok insan anılarını instagram üzerinde biriktiriyor.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Bir önceki yazımız olan Whatsapp Mesajlarınızı Siri Okuyacak! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.