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Huawei MediaPad M3 İncelemesi

25 Aralık 2016 32 Görüntüleme
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Huawei 2016 yılında  parlak bir dönem geçirdigi söylenemez. Ama Huawei MediaPad M3 cihazı ile üst sıralara çıkmayı başardı.

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Huawei 2016 da tablet üreticilerinin arasıda var. Huawei Şirketi 2016 da Amerika Birleşik Devletleri’nde MediaPad M3 satışa sürdü Huawei 2017 de tam olarak ABD pazarlarına sürmeye kararverdigi hakında bilgiler var.

Huawei Mediapad M3, 26 Eylül‘de Avrupa için satışa sunulacak 32 GB’lık model 349 Euro olacakken, 64 GB’lık cihaz 399 Euro‘ya satılacak. Mediapad M3’ün 64 GB’lik LTE modelinin fiyatıysa 449 Euro olacak.

Huawei MediaPad M3 Özeliklerine Geçelim.

Genel Özellikleri
Açıklanma Tarihi  2016 – Eylül
Ağ Bağlantısı Teknoloji: GSM / HSPA / LTE
2G desteği: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G desteği: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G desteği: LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
İnternet Hızı: HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
GPRS: Var
EDGE: Var
Sim Kart  Nano Sim kart
Dış Ölçüler  215.5 mm x 124.2 mm x 7.3 mm
Ağırlık  –
Fiyat ~450 Euro
SAR Değeri  –
Renk Seçenekleri  Altın, Gümüş
Ekran Özellikleri
Ekran Tipi  IPS LCD Dokunmatik ekran, 16M renk
Ekran Ölçüleri  8.4 inç
Ekran Çözünürlüğü  1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 359 ppi piksel yoğunluğu
Ekran Koruması  –
Platform Özellikleri
İşletim Sistemi  Android OS, v6.0 (Marshmallow)
Yonga Seti  Hisilicon Kirin 950
İşlemci  4 çekirdekli 2.3 GHz Cortex-A72 ve 4 çekirdekli 1.8 GHz Cortex A53
Grafik İşlemcisi  Mali-T880 MP4
Hafıza (Depolama Alanı) Özellikleri
Depolama Alanı  32 GB, 64 GB
Harici Hafıza microSD kart ile 128 GB’a kadar artırılabilir hafıza
Ram  4 GB
Batarya Özellikleri
Batarya  Çıkarılamaz Li-Po 5100 mA
Bekleme Süresi  –
Konuşma Süresi  –
Kamera Özellikleri
Ana (Arka) Kamera 8 MP
Video Kayıt  1080p@30fps (Full HD)
Ön (İkinci) Kamera  8 MP
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