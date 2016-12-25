Huawei 2016 yılında parlak bir dönem geçirdigi söylenemez. Ama Huawei MediaPad M3 cihazı ile üst sıralara çıkmayı başardı.

Huawei 2016 da tablet üreticilerinin arasıda var. Huawei Şirketi 2016 da Amerika Birleşik Devletleri’nde MediaPad M3 satışa sürdü Huawei 2017 de tam olarak ABD pazarlarına sürmeye kararverdigi hakında bilgiler var.

Huawei Mediapad M3, 26 Eylül‘de Avrupa için satışa sunulacak 32 GB’lık model 349 Euro olacakken, 64 GB’lık cihaz 399 Euro‘ya satılacak. Mediapad M3’ün 64 GB’lik LTE modelinin fiyatıysa 449 Euro olacak.

Huawei MediaPad M3 Özeliklerine Geçelim.