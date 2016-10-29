Google Türkiye Cumhuriyeti Bayramını Unutmadı !

Her özel günde olduğu gibi Ülkemizin, Türkiyemizin, demokrasimizin temeli Cumhuriyetimizin kuruluşunun 93.yılındada gözler Google’a çevrildi.Bildindiği üzere her önemli günü dikkate almaya çalışan Google bazı zamanlarda Türkiyeyi es geçiyordu veya küçük siyah bir karanfille üzüntülerini aktarıyorlardı.Bugünde aynı merakla 00:00 itibariyle Google’a baktım ve bize özel hazırlanmış bir Doodle olduğunu fark ettim.

Google’da Cumhuriyet Bayramı Doodle’ı

Cumhuriyetimizin 93.yaşını unutmayan Google gayet güzel bir şekilde bayramımızı kutluyor ve tüm dünya ile bunu paylaşıyor.Acaba sadece bizim ülkemizdemi gösteriyor diye merak etmiştim ancak farklı konum ip’leri üzerinden giriş yaptığımda tüm dünyaya açık olduğunu farkettim.Google’ın bunu unutmaması ve özellikle ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde bizim bayramımızı kutlaması bence gayet güzel bir jesttir.