En Kolay Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

Bugün sizler için çok önemli bir konuyu ele almaya karar verdim.Hepinizin bir internet sitesi var veya açmayı düşünüyorsunuz.Öncelikle hepinize başarılar diliyorum.Genellikle blog’u olan arkadaşların çoğu kazanç amacı gütmeksizin yazılarını özenle hazırlıyorlar.Günler,aylar,yıllar geçiyor ve artık “ya abi ben bu işe bu kadar emek veriyorum ama kazanamıyorum” diye söylenmeye başlıyorlar.Bu durum hepimizin başına gelmiştir.Henüz makalemin önsözündeyiz birazdan detaylı kısma giriş yapacağız.Ama konumuzun öz başlığı adsense hesabı nasıl açılır ?

Adım adım gidelim..

Adsense Nedir ?

Google’ın reklam servisidir.İnternet sitelerinde, youtube videolarında ve çeşitli videolarda gördüğünüz reklamların %95’i Adsense reklamlarıdır.Google sadece kendisi reklam dağıtımı yapabildiği gibi aracı firmalar ile reklam partnerliği hizmetide sunmaktadır.(Örn Parnet; Advoly) Blog sahipleri Adsense servisine dahil olarak internetten para kazanmak isteyebilir.Ayrıca soldaki linke tıklayarak “Websitesi Açarak İnternetten Nasıl Para Kazanılır ?” adlı yazımıza ulaşabilirler.

Örnek bir partner ismi vermişken adsense alternatifleri adlı yazımı Adsense reklam sistemine alternatif reklam servislerine göz atabilirsiniz.

Kesin tecrübelerimi paylaşmadan önce sisteme nasıl başvuru yapıyoruz bu konuya değinelim.Adsense başvuru nasıl yapılır ? diye soranlar için kısa bir şekilde anlatacağım.

Adsense Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Google Adsense bu linke giriyorsunuz. Şimdi Kaydolun butonuna basıyorsunuz. Bir gmail hesabınız olması gerekiyor.Varsa “Oturum Aç” diyoruz yoksa “Hesap Oluştur” diyoruz.

Bu kısımda başvuru yapacağınız websitenizi yazıyorsunuz.İçerik dilinizide site içerik diline göre belirliyorsunuz. “Kaydet ve Devam Et” dedikten sonra en detaylı bölüme geldik.Gayet basit bir şekilde tüm bilgilerimizi giriyoruz. Bu adımdan sonra karşınıza biz sözleşme çıkıyor.İsterseniz okuyun ama hertürlü durumda Google’ın sözü geçiyor 🙂 Ondan sonra ise başvurunuz tamamlanmış oluyor.

Adsense Başvurusu Kaç Günde Sonuçlanır ?

Başvuru yapmayı öğrendik ve websitemizi incelemeye sunduk.Şimdi herşeyi zamana bırakıyoruz ve bize gelecek cevabı bekliyoruz.Bu süreç tecrübelerime göre en fazla 7 gün sürüyor.(bana herdefasında 3-5 gün içerisinde dönüş yaptılar)

Adsense Hesabım Onaylandı Reklamlarım Gözükmüyor

Çoğu kişi bu kısımda yanılıyor.Google Adsense’in 2 adımlı onay aşaması vardır.Birinci onayı geçebilirseniz adsense alabilmek için bir umudunuz oluyor ki zaten alamazsanız baştan kaybediyorsunuz.Birinci onay aşamasını geçtiğinizde Google size Adsense paneline ulaşma imkanı verir ve birinci ona ile ilgili bir mail bilgilendirmesi yapar.İkinci onayın değerlendirilmesi için Adsense paneline erişip “REKLAMLARIM” kısmından reklam oluşturup sitenizin bir kısmına koymanız gereklidir.Reklamları koyduktan sonra incelemeler yapılıp ONAY yada RED olarak bir mail alırsınız.Adsense hesabı kabul edildi sanıp reklamlar gözükmüyor diyen arkadaşların ana sorunu 2. onayı geçememektir.

ASIL MERAK EDİLEN KISIMA GELİYORUUUUZ…!

Adsense Hesabı Nasıl Açılır ?

Öncelikle sakin olun 🙂 Google’ın kapısına dayanıp o Adsense hesabını alacağız.Adsense hesabı açmak herkesin hayali ve bu hayali gerçekleştirmeniz için yıllardır uyguladığım tecrübelerimi paylaşacağım.Hatta bir dönem bunun danışmanlığını yapmaya kalkmıştım yoğunluktan dolayı baş edemedim.Ayrıca son zamanlarda sizlerle tüm tecrübelerimi paylaşıp sektörün gelişimine katkıda bulunmaya çalışacağım.

Öncelikle adsense başvurusu yapmak oldukça basit bir iş.Yukarıdada gördüğünüz üzere 2 dakikada tüm prosedürleri tamamladık ve başvurumuzu yaptık.Asıl önemli olan kısım neresi ? Ee tabiki siteniz.İşin %5’i yukarıda kaldı %95’ini şimdi konuşacağız.Şuan çay içiyorum soğuk kış gününde içimi ısıtıyor.Sizlerde bir kahve, çay veya başka birşeyler için tavsiye ederim 🙂

Adsense Hesabı Açmak İçin Yanlış Bilinenler

Herkes birşeyler konuşuyor, öneriler sunuyor.Herkes profesyonel bir webmaster ve internet girişimcisi 😀 Sektörde bilinen adsense alma ipuçları sırasıyla şunlar.(çok abartılı,çok detaylı, fazlasıyla stresli)

Özgün İçerik

İndex Sayısı

Sektör

Sitenin yaşı

Sitenin Trafiği

Trafik Kaynağı

İçerik Kalitesi

Site Tasarım ve Yerleşimi

Açılış Hızı

Uzun İçerik

Harici Linkler

Adsense Kurallarına Uygun Olması

Telif Hakkı Olan İçerik

Harici Reklam Şirketi Reklamları

SABIR

Yukarıya eklediğim maddelerin herbiri sektörde Adsense hesabı açmak için dikkat edilmesi gereken başlıklar.Şimdi detayına inelim ve hepsini tek tek inceleyelim.İncelemeden önce geçmişteki Adsense tecrübelerime dayanarak YENİ AÇILAN BOŞ SİTEYE İNDEX ALMIŞ birisiyim.O yüzden yukarıdaki çoğu dikkat edilmesi gereken başlığı yerin dibine gömeceğiz.

Adsense Hesabı Açmak İçin Önemli Kriterler

Site Tasarım ve Yerleşimi

Adsense Kurallarına Uygun Olması

Harici Reklam Şirketi Reklamları

Telif Hakkı Olan İçerik

SABIR

Açılış Hızı (&%++%!/)

Yukarıdaki maddelere göz attığımızda sitemizi açıyoruz, temamızı aktifleştiriyoruz, hedefimiz adsense harici reklam şirketi reklamlarını koymuyoruz.Kopya ve Telif hakkı içeren içerik bulundurmuyoruz.Şuana kadar yapmamız gerekenler temel işlemler bunlar.(taş attıkta kolumuzmu yoruldu neden kasıyorsunuz ? ) Açılış hızı konusunda siteniz için en son yapmanız gereken kötülük yavaşlığı olacağı için sanal ortamda aşılması gereken ilk sorundur.Hızlı bir siteye sahip olmalısınız.

Kesin Olarak Adsense Hesabı Açma Tecrübelerim

Öncelikle domaini kaydettim.30 günlük olduktan sonra içerik girmeye başladım.3 gün içerisinde 5 içerik girişi yaptım.İçeriklerin her biri ortalama 60 kelimeydi ve özgündü.Siteye bilerek 30.günden itibaren içerik girmeye başlaMAdım.Burada çoğu kişinin adsense hesabı açmak için 1-2 senelik aktif site olması gerektiği konusunu çürütüyoruz böyle birşey yok.Daha sonra girdiğim içeriklerin googleda indexlenmesini bekledim.Bunun için “google gibi getir” yapabilirsiniz.5 içeriğin her biri en fazla 60 kelimelik ve pdf notlarının bulunduğu içeriklerdi.Yaklaşık 1 ay kadar içerik girişi yapmadım.Sonrasında kafam esti ve elimizde fazladan adsense bulunsun diyerekten başvuruyu gerçekleştirdim.2-3 gün bekledikten sonra Adsense başvurum kabul edildi.

Öncelikle şu ön yargılara kapılıp moralinizi bozmayın çünkü Adsense reklamlarına herkes sahip olabilir.

Sitem yeni

İndexim az

İçeriklerim yeterli değil

Ziyaretçim yüksek değil

İçeriklerimde kalite yok



Adsense Başvururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Google Adsense hakkında kim ne derse desin şimdi diyeceklerimi dikkatlice dinleyin ve uygulayın.Google sitenizi incelerken sitenizin temiz tasarıma ve düzene sahip olmasını istiyor.Bir insan sitenize baktığında kafası karışmamalı kategori,menü ve içerik düzeni standart bir şekilde göz önünde bulunmalı.Sitede reklam koyabilecek veya reklam alanı oluşturabilecek kısımlar olmalı.Yeni moda olan site açılırken Load simgesi olması (yüklerken bekleyen kısım), aşağıya indikçe içeriklerin gelmesi gibi türlü türlü yeni tasarımları Google sevmiyor.(ister inanın ister inanmayın)

Hakkımızda,Künye ve İletişim Kısımları

Bu kısım hakkında olumlu veya olumsuz bir yorumum olmayacak.Varsayım yapacak olursam Google’ın güvenilirlik ve bilinirlik açısından incelemelerinde önem vereceğini düşünüyorum eksik bırakmayın.

Doğru Tema Seçimi

Adsense başvurunuz incelenirken Google’ın tasarıma dikkat ettiğini söylemiştim.Bunun için bu temayı satın alıp sitenize kurabilirsiniz.(warezcilik seziyorum 😛 ) Bu tema hem çok güzel hemde tam reklamlık 🙂

ISRARCI OLUN !

Yazımın son kısımlarında yer vermek istediğim kısım tam olarak burası.ISRARLI OLACAKSINIZ ! bakın bu şekilde %100 oranında Adsense sistemine dahil olacağımızın garantisini veriyorum.Eğer bu sisteme dahil olmazsanız sitenizle bizzat ilgilenip Adsense hesabı açmanız için size yardımcı olacağım.

Tüm bu dediklerimi yaptınız ve başvurunuzu gerçekleştirdiniz.Size en fazla 2 kez reddedilme 3. başvuruda kabul edilme garantisi veriyorum.Eğer ilk başvurunuza red gelirse tam 24 saat sonra bir daha başvuru gerçekleştirin.

SON OLARAK

Yeni bir siteniz olabilir, yıllanmış bir siteniz olabilir hiç fark etmez.Aşağıdaki maddeleri sitenizde uygulayın ve başvurunuzu yapın.Hayırlı uğurlu olsun 🙂

Sitenizi açtınız / mevcut siteniz var Doğru Tema Seçimi kısmındaki verdiğim linkte bulunan temayı kurdunuz. Özgün içerikler girin 10 adet girseniz idealdir. İçeriklerinizi en az 1 özgün görsel ile destekleyin. İçeriklerinizi indexletin. Yukarıda anlattığım hiç bir pürüz sitenizde yoksa başvurunuzu gerçekleştirin. ISRARCI OLUN kısmını unutmayın ve dikkate alın.