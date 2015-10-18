Websitesi Açarak İnternetten Nasıl Para Kazanılır ?

Herkesin hayali internetten para kazanmak,köşeyi dönmek,servet sahibi olmak…Aslında bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek imkansız sayılmaz.Neden olmasın ki ? Oturduğunuz yerden düzenli bir gelir sahibi olabilirsiniz hiç zor değil.Size moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyorum çünkü gerçekten bu işte gönlünüz varsa sizi kimse durduramaz.Tabi her işin zorluğu gibi bu işinde bir zorluğu olacak.İnternet ortamındaki bilgisizliğiniz zorlukların en başında ipi çekecek.Ancak şuan ben hiçbirşey bilmiyorum diyerek moralinizi bozmayın..Birazdan okuyacaklarınız sizi bu yolda heveslendirecek ve internetten para kazanmak yolunda büyük bir yol katedeceksiniz.

Yukarıdaki resime bir göz atın.Öncelikle insan simgesi kendinizsiniz.Bazı düşünceleriniz ve hedefleriniz olacak.Şuan sizin seçmiş olduğunuz hedef internetten para kazanmak.Yukarıdaki ampül sizin belirlemiş olduğunuz hedefiniz.Bu hedefi istediğiniz noktaya çekebilirsiniz ancak doğru yoldan şaşarsanız bir hiç uğruna uğraşmış olursunuz veya hedefinize kestirme yol yerine uzun yoldan ulaşırsınız.Şimdi kendimize bir hedef belirledik ve bu hedefte ilerlemek için kendimizi bu işe girebilmek için geliştirmemiz gerekiyor.Yani hafızamıza biraz bilgi depolayacağız.Böylece bir yükselişe geçeceğiz ve hedef aldığımız bu işte yabancılık çekmeyeceğiz.Tabii ki bu yolun sonunda bir kazanç kapısı size açılacak.Kazanç kapısının içine girmek için doğru hedef ve doğru bilgi kavramlarını benimseyeceğiz.

Yukarıda anlatmış olduğum durumlar yapacağımız işlerin özet haliydi.. Birazdan detaya gireceğiz işte o zaman işin keyifli kısmı başlıyor.Keyifli ama bir yandanda sabırlı olmanızı isteyeceğim 🙂

Yukarıdaki resim foto şok olsada moralinizi arttırması için koydum 🙂 Neysee lafı uzatmayalım şimdi detaya giriyoruz sıkı tutunun bir çay veya kahve yapıp gelin olayın tam merkezi noktasına adım atıyoruz..

WEBSİTESİ AÇMAK İÇİN NELER GEREKİR ?

Öncelikle internet üzerinde hangi alanda web sitesi açacaksınız? İlk aşama olarak hedef belirliyoruz çünkü en önemli kısım hedeftir ve hedefimiz olmadan aklımıza gelen ilk işe girersek kısa bir süre sonra sıkılıp başka alanlara yönelebiliriz.

Sizlere örnek fikirler vereyim biraz ufkunuzu açalım iyi görün 🙂 Aşağıdaki 2-3 satırlık hedefleriniz için bilgileri okumaya başlayın.

Yukarıda özet bir yazı yazmıştım orada doğru hedef ve doğru bilgi kavramını benimseyeceğimizi belirtmiştik.Biz ilk aşamada doğru hedef kavramına giriş yapacağız.

Seveceğiniz işe başlayın.Bilginiz olmasada hevesiniz olsun zaten yol katedeceksiniz.İlk olarak hangi alanda başlayacağımız belirleyeceğimizi belirliyoruz.Mesela spor yapmakla ilgili yazılar yazabileceğiniz bir blog olabilir.Sağlıklı yaşamın püf noktalarıyla ilgili bir blogta olabilir.Veya biraz alanımızı değiştirelim…Kendi bilgilerinizi sitenize girecek ziyaretçilere sunabileceğiniz bir blogta olabilir.

Hedefin belirlendiğini varsayıyorum.İşi ciddiye almanız için şu sözüde hatırlatayım.”Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız vardığınız yerin önemi yoktur”

Ayrıcaa unutmayın! “Hayal ile Hedef arasındaki fark eylemdir”

Bu kadar eğitim yeter sıra sitemizin isminde.Bu kısımda çok önemli bir aşamadır.Hatta işe başlamanın somut adımlarından en önemlisi sitemizin ismini belirlemek.Yukarıdaki özet yazımızda doğru bilgi kavramınıda benimseyeceğimizi belirtmiştik.İşte şimdi hafızamıza o güzel bilgileri kaydetmeye geldi.Bu bilgiler kesinlikle çok önemlidir ve öğrendikten sonra unutmamanızı ümit ediyorum.

DOĞRU SİTE İSMİNİ NASIL SEÇECEĞİM ?

İlk olarak şunu belirteyim.Artık site ismi diye bir kavram yok.Site ismi dediğimiz sitenizinismi.com şeklindeki olan kısım domain veya alanadı olarak ifade edilir.( sitenizinismi.com’u örnek olarak verdim girmeye çalışmayın 🙂 )

Alanadı seçimi yaparken mantıklı seçimler yapmaya dikkat edin.Demek istediğim akılda kalıcı ve mümkünse uzun olmayan isimler seçin.Ayrıca seçeceğiniz alanadı 2 kelimeyi geçmemesine dikkat edin.

Hemen belirtelim bir alanadı fiyatı ortalama 20-30 TL’dir.

Örnek olarak; kebasustasi.com – blogyazari.com – yasamdoktoru.com gibi alanadlarından yola çıkarak fikir geliştirebilirsiniz.

Alanadınızı önerilerim doğrultusunda aldığınızı varsayıyorum.Şuana kadar doğru hedef ‘i belirledik ve doğru bilgi lerden yararlanmaya başladık.Herşey şuan için güzel gidiyor 🙂 Peki biz nasıl website açacağız ve bu websitesinde ne yapacağız ? Şimdi biraz daha ilerliyoruz daha çok bilgiye ihtiyacımız olacak..Yanınıza yiyecek içecek birşeyler alın buraya odaklanmanız gerekiyor 🙂

Şimdi sırada hosting kavramını öğrenmek var.Hosting kelimesinin Türkçe karşılığı barındırma demektir.Yani açacağımız siteyi internet üzerinde yayınlanmasını sağlayacağımız bir alt yapı.Hosting aldıktan sonra internet üzerinden alanadımızı yazdığımızda sitemize erişebileceğiz.

Başlangıç için alabileceğiniz uygun hosting paketlerine yandaki linkten ulaşabilirsiniz: Linux Hosting (7/24 sitenizle ilgili destek alabilirsiniz)

Bilgi haznemize doğru bilgi kapsamında alanadı-domain ve hosting kavramlarını kaydettik.Herşey iyi güzel ancak biz sitemize hiçbir şey kurmadık nasıl yol katedeceğiz diye soruyor olabilirsiniz.

Bu aşamada sitemize wordpress dediğimiz her derde deva olan hazır sistemi kuracağız.Kurulum konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz hiç sorun değil yorum atın size yardımcı oluruz .

Sitenizden para kazanma kısmına yavaş yavaş geçiş yapıyoruz ancak size bu yolda bazı önerilerimiz olacak dikkatle dinleyin 🙂

Siteden para kazanmanın en etkili yolu sitenize bebek gibi ilgi göstermektir.Hergün düzenli olarak yazı girmeniz adeta sitenizi besleyecektir.Arama motorları ilgi gören siteleri her zaman mükafatlandırır.Ayrıca şunu unutmayın; kişisel site açmak yerine bir alana hitap eden websitesi her zaman daha çok ziyaretçi alır.

Bu yaptığınız işe blog tutmak veya blog yazmak diyebiliriz.Blog yazmakla ilgili altın öğütlerimizi aşağıda maddeler halinde belirtiyorum.

Blog yazmak masrafsızdır,hemen başlayabilirsiniz (sadece hosting+alanadı ücreti yaklaşık 40-50 tl tutar)

Blog yazmak teknik bilgi gerektirmez,kolaydır.

Blog yazarlığı hergeçen gün popülerliğini arttırmakta ve insanlar bu yolu hedef almaktadırlar.

Blog yazarak kariyer yapabilirsiniz.

Blog yazarak iş bulabilirsiniz.

Blog yazarak iş kurabilirsiniz.

Blog yazarak marka olabilirsiniz.

BLOG YAZARAK PARA KAZANABİLİRSİNİZ.

Kısacası blog yazmak bir nimettir bir ekmek kapısıdır diyebiliriz.Gelirini sırf internetten yazarak çıkaran insanlar olduğunuda hatırlatmak isterim.

Yazı yazarkende dikkat edilecek çok önemli detaylar var.Bu detayları iyice benimsemeniz gerekiyor.Çünkü siteye girilen yazıların belirli kriterlere uyması arama motorları tarafından hoş karşılanır ve üst sıralarda çıkmaya başlarsınız.

SİTEMİZE YAZI GİRERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

Ciddi bir yola çıktınız gireceğiniz yazılar kesinlikle kopyala yapıştır olmamalı eğer olursa hakettiğinizi bulamazsınız

Özgün içerik gireceksiniz.

Girmiş olduğunuz özgün yazıların detaylarına inmeye önem gösterin.Uzun yazılar arama motorları tarafından sevilir.

Yazınızdaki önemli kelimeleri kalın olarak yazın.

Yazım kurallarına dikkat edin.

Artık bu işe başlamak için tüm detayları öğrendik sayılır.Ne demiştik doğru bilgi‘yi öğrenmek hedefimize ulaşmak için büyük bir adım demektir.

YAHU TAMAM HERŞEYİ ÖĞRENDİK HANİ PARA ? dediğinizi duyar gibiyim 🙂

Kısaca olayların gelişme aşamasına göz atalım..

Sitemize aktif olarak hergün düzenli yazı girmek sitemizi iyi yerlere getireceğini belirtmiştik.Yazı giriyoruz ne oluyor ? Yazı girmek gün geçtikçe sitemize gelen ziyaretçilerin sayısını arttırır.Ziyaretçilerin sayısı arttıkça sitemiz daha çok ilgi görür ve daha çok ziyaretçinin gelmesine olanak sağlar.Para kazanmanın püf noktası ise reklamlardır.Alacağınız reklamların getirisi sitenizin gelişmişliğine bağlı olarak değişmektedir.Yoğun olarak yazı giriş ve yoğun ziyaretçi girişi olan bir websitesi yapabilmişsek diğer sitelerden alabileceğimiz reklamlar ile aylık gelirimiz 500-600 TL olabilir.Ayrıca daha hatrı sayılır bir reklam sistemine dahil olmak istiyorsanı sitenizi Google Adsense programına dahil etmeye çalışmalısınız.

Google Adsense nedir ?

Google Adsense bir reklam sistemidir ve sisteme katılan siteler adsensenin anlaşmalı olduğu sitelerin reklamlarını sizin sitenizde yayınlar.Sizin sitenize giren ziyaretçi kitlesi bu reklamları tıklaması durumunda tık başına ücret alırsınız.Tık başına ödenen ücret sitenizin alanına göre değişiklik gösterdiğinizi belirteyim.Rekabetin fazla olduğu alanlarda tık başına verilen ücret 15-20 kuruş ise rekabetin az (ziyaretçinin az olduğu) ortamlarda tık başına ücret 1-2 TL ve daha üstü olabilmektedir.

Basit bir hesap yapalım günde 100 ziyaretçili bir siteniz olduğunu varsayıyorum ve sitenizde Google Adsense reklamlarını bulunduruyorsunuz.100 ziyaretçinin 10 tanesi reklamlarınıza tıklasa tık başına 25 kuruş ödemeyle 25×10= 2,5 TL günlük kazancınız olur.Aylık olarak 75 lira kazancınız olmuş oluyor.Ancak bu demek değildir her gün 2,5 TL kazanacaksınız.Sitenize ne kadar ilgi gösterir ziyaretçi çekerseniz o kadar fazla para kazanırsınız.

Google Adsense’ye girmek BÜYÜK sıkıntı 🙂

Google Adsense akıl dolu bir reklam sistemi ancak bu sisteme dahil olmak kolay değil.Bu durumda Google sizden bazı kriterleri yerine getirmenizi istiyor.Sitenizin tasarımı Google için çok önemli aşırı estetiği sevmeyen google çok basit siteleride sistemine dahil etmiyor.Sitenizin analiz bilgileride oldukça önemli bu bilgilere google üzerinden webmaster araçları yazarak website analizi bölümünden ulaşabiliyorsunuz.

Sitemize nasıl ziyaretçi çekeceğiz daha hızlı ve basit bir yolu var mı ?

Tabii ki var aslında en önemliside birazdan açıklayacağım hususlar.Hani derler ya emek vermeden yemek olmaz.Sitemizede belirli emek veriyoruz ve onun karşılığını yakın zamanda almak için bekliyoruz.Sitenize ziyaretçi çekmek için sitenizin reklamını verebilirsiniz.Bu çok etkili bir yöntemdir.Ayrıca sosyal medyayı etkin kullanmalısınız.Sosyal medya ve reklam demişken sosyal medyaya reklam verilmesinin çok etkili olduğunu belirtelim.Facebook üzerinden günde 2 liraya dahi reklam verebiliyorsunuz.Ayrıca vereceğiniz reklamları sitenizin facebook sayfasını oluşturup sayfa gönderisi olarak yaparsanız hem sayfanız hemde sitenize yatırım yapmış olursunuz 🙂

Bu işe kesin olarak başlıyorsanız aşağıdaki söz hep aklınızda bulunsun..Hayalleriniz sizin için bir adım ötededir ve hayaliniz aynı zamanda hedef haline getirip hedefe doğru yürümeye başlarsanız hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için hergün yeni bir adım atmış olursunuz..

“Hayat durup bir mucize gerçekleşmesini bekleyecek kadar uzun değil”

Aklınıza mantığınıza takılan noktalar varsa size bir yorum kadar uzağız 🙂