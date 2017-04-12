Düşük Sistem Gerektiren Oyunlar

Bir çoğumuzun evinde bilgisayarı var,ama genellikle çok iyi bir bilgisara sahip değiliz.

Düşük sistem özellikli bilgisayarlada oyun oynamak işkence gibi gelebiliyor bazen,bu gün sizlere düşük sistem

gerektiren 5 tane oyunu listeleyeceğim.

1)Stardew Valley

2016’nın en iyi oyunları arasına giren Stardew Valley ilk başta görselleriyle size çok iyi bir oyun gibi gelmeyebilir.

Ancak oyun’un görüntülerine oyunun başlarında önem vermez iseniz bir süre sonra hikayesinin güzelliği ,ve anlamlı görevlerle

size büyük bir oyun zevkini düşük sistemde yaşatan oyunlardandır. 2)Mount And Blade :Warband

2010 yapımı olan ordu savaşları temalı olan warband çıkışı’nın üzerinden 7 sene geçmiş olmasına rağmen şuan bile çok büyük

bir oyuncu kitlesine sahip .Size savaş hissi’ni çok iyi bir şekilde yansıtan ‘TÜRK’ yapımı oyundur.

3)Overlord

Bir goblin kralı olarak oynadığımız oyunda goblinlere emirler verip yağmalayan ,adalet ve kendimiz için savaşan,bir kral’ız

oyunumuz herkez’in en az bir defa oynaması gereken oyunlardandır.

4)Borderlands

Kaslı ve öfkeli bir adamı canlandırdığımız bu oyunda güzel bir hikaye ,silahlar’ın bolluğu,dövüş tarzı,yaratık ve

düşmanlarımız çokluğu gibi birçok unsuru düşük sistem gereksinimleri ile bize sunan bu aksiyon ,fps-tps rol yapma oyunu

size cok hiddetli bir karakteri kontrol etme imkanı veriyor

5)Dont Starve Together

Cizgi roman okur gibi görsellere sahip bu oyunumuz hayatta kalma temalı oyunların en güzel örneklerindendir.Arkadaşlarınızla

beraber oynadığınızda oyun zevkini üst doruklarda yaşatan düşük sistemli güzel oyunlardandır

Bu makalemin sonuna gelmiş bulunmaktayım,bu makalem beğenilirse devam yazıları gelecektir

Bir önceki yazımız olan Translate'den İlginç Çeviriler Geliyor! başlıklı makalemizde google ve translate hakkında bilgiler verilmektedir.