Düşük Sistem Gerektiren Oyunlar

Bir çoğumuzun evinde bilgisayarı var,ama genellikle çok iyi bir bilgisara sahip değiliz.
Düşük sistem özellikli bilgisayarlada oyun oynamak işkence gibi gelebiliyor bazen,bu gün sizlere düşük sistem
gerektiren 5 tane oyunu listeleyeceğim.
1)Stardew Valley
2016’nın en iyi oyunları arasına giren Stardew Valley ilk başta görselleriyle size çok iyi bir oyun gibi gelmeyebilir.
Ancak oyun’un görüntülerine oyunun başlarında önem vermez iseniz bir süre sonra hikayesinin güzelliği ,ve anlamlı görevlerle
size büyük bir oyun zevkini düşük sistemde yaşatan oyunlardandır.2)Mount And Blade :Warband
2010 yapımı olan ordu savaşları temalı olan warband çıkışı’nın üzerinden 7 sene geçmiş olmasına rağmen şuan bile çok büyük
bir oyuncu kitlesine sahip .Size savaş hissi’ni çok iyi bir şekilde yansıtan ‘TÜRK’ yapımı oyundur.
3)Overlord
Bir goblin kralı olarak oynadığımız oyunda goblinlere emirler verip yağmalayan ,adalet ve kendimiz için savaşan,bir kral’ız
oyunumuz herkez’in en az bir defa oynaması gereken oyunlardandır.
4)Borderlands
Kaslı ve öfkeli bir adamı canlandırdığımız bu oyunda güzel bir hikaye ,silahlar’ın bolluğu,dövüş tarzı,yaratık ve
düşmanlarımız çokluğu gibi birçok unsuru düşük sistem gereksinimleri ile bize sunan bu aksiyon ,fps-tps rol yapma oyunu
size cok hiddetli bir karakteri kontrol etme imkanı veriyor
5)Dont Starve Together
Cizgi roman okur gibi görsellere sahip bu oyunumuz hayatta kalma temalı oyunların en güzel örneklerindendir.Arkadaşlarınızla
beraber oynadığınızda oyun zevkini üst doruklarda yaşatan düşük sistemli güzel oyunlardandır
Bu makalemin sonuna gelmiş bulunmaktayım,bu makalem beğenilirse devam yazıları gelecektir
Bir önceki yazımız olan Translate'den İlginç Çeviriler Geliyor! başlıklı makalemizde google ve translate hakkında bilgiler verilmektedir.