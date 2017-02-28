Teknoloji Haberleri

Blackberry KeyOne Özellikleri

28 Şubat 2017 2 Görüntüleme , ,

resmi olarak WMC`de tanıtıldı. diyince ilk aklımıza gelen QWERTY klavyesi yine bu telefonda da mevcut. Yani Blackberry, eskisine göre daha gelişmiş özelliklerle karşımıza geliyor. Blackberry özelliklerin değinecek olursak;

Blackberry KeyOne Özellikleri

  • Diğer rakiplerinden farklı olarak cihazda işlemciye eklenen güvenlik anahtarları ve ön yüklü DTEK uygulaması yer alıyor
  • Space tuşunda parmak izi okuyucu
  • Yumuşak arka yüzeyi ve metal çerçevelere sahip cihaz
  • 4.5 inç boyutlarında 1620*1080 çözünürlüklü ekran
  • Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 yonga seti
  • 3GB RAM, 32 GB depolama
  • Android OS v7.1 Nougat işletim sistemi
  • Sony IMX378 sensör F/2.0 diyafram açıklığı, 8MP selfie kamera12 MP, f / 2.0, otomatik focus, çift LED (çift tonlu) flaş
  • Quick Charge Çıkarılabilir Olmayan Li-Ion 3505 mAh pil
  • 52 hayatı kolaylaştıran kısa yol tuşu
  • Corning Gorilla Cam 4 Koruma
  • Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci

Blackberry KeyOn Fiyat

Nisan ayında satışa sunulacak. En fazla 550$ dan raflarda göreceğiz.

Blackberry KeyOne Resimleri

 

Bir önceki yazımız olan WhatsApp'a Efsane Özellik Geldi! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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