Blackberry KeyOne resmi olarak WMC`de tanıtıldı. Blackberry diyince ilk aklımıza gelen QWERTY klavyesi yine bu telefonda da mevcut. Yani Blackberry, eskisine göre daha gelişmiş özelliklerle karşımıza geliyor. Blackberry özelliklerin değinecek olursak;
Blackberry KeyOne Özellikleri
- Diğer rakiplerinden farklı olarak cihazda işlemciye eklenen güvenlik anahtarları ve ön yüklü DTEK uygulaması yer alıyor
- Space tuşunda parmak izi okuyucu
- Yumuşak arka yüzeyi ve metal çerçevelere sahip cihaz
- 4.5 inç boyutlarında 1620*1080 çözünürlüklü ekran
- Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 yonga seti
- 3GB RAM, 32 GB depolama
- Android OS v7.1 Nougat işletim sistemi
- Sony IMX378 sensör F/2.0 diyafram açıklığı, 8MP selfie kamera12 MP, f / 2.0, otomatik focus, çift LED (çift tonlu) flaş
- Quick Charge Çıkarılabilir Olmayan Li-Ion 3505 mAh pil
- 52 hayatı kolaylaştıran kısa yol tuşu
- Corning Gorilla Cam 4 Koruma
- Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci
Blackberry KeyOn Fiyat
Nisan ayında satışa sunulacak. En fazla 550$ dan raflarda göreceğiz.
Blackberry KeyOne Resimleri
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