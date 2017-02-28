Blackberry KeyOne resmi olarak WMC`de tanıtıldı. Blackberry diyince ilk aklımıza gelen QWERTY klavyesi yine bu telefonda da mevcut. Yani Blackberry, eskisine göre daha gelişmiş özelliklerle karşımıza geliyor. Blackberry özelliklerin değinecek olursak;

Blackberry KeyOne Özellikleri

Diğer rakiplerinden farklı olarak cihazda işlemciye eklenen güvenlik anahtarları ve ön yüklü DTEK uygulaması yer alıyor

yer alıyor Space tuşunda parmak izi okuyucu

tuşunda parmak izi okuyucu Yumuşak arka yüzeyi ve metal çerçevelere sahip cihaz

4.5 inç boyutlarında 1620*1080 çözünürlüklü ekran

boyutlarında ekran Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 yonga seti

3GB RAM, 32 GB depolama

Android OS v7.1 Nougat işletim sistemi

işletim sistemi Sony IMX378 sensör F/2.0 diyafram açıklığı, 8MP selfie kamera12 MP, f / 2.0, otomatik focus, çift LED (çift tonlu) flaş

diyafram açıklığı, Quick Charge Çıkarılabilir Olmayan Li-Ion 3505 mAh pil

Çıkarılabilir Olmayan Li-Ion 3505 mAh pil 52 hayatı kolaylaştıran kısa yol tuşu

Corning Gorilla Cam 4 Koruma

Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci

Blackberry KeyOn Fiyat

Nisan ayında satışa sunulacak. En fazla 550$ dan raflarda göreceğiz.

Blackberry KeyOne Resimleri

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