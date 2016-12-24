Avrasya Tünelinden Kaç Araç Geçti ve Geçiş Ücretleri Ne Kadar

Avrasya Tüneli Hakkında Önemli Bilgiler

Avrasya Tüneli, diğer adıyla İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesinin temeli 2011 yılında atılmıştı. Bu tünel Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından Kazlıçeşme-Göztepe güzergahında bir karayolu tüneli ve bağlantı yolları ile birbirine bağlayan 14,6 kilometrelik bir tüneldir.Normal şartlarda Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçmek için 100 dakikalık bir mesafe katetmemiz gerekirken bu tünel ile yolcuların 100 dakikalık yolu 15 dakikada geçebilmesi hedeflenmiştir. Proje Türk şirketi Yapı Merkezi ve Kore şirketi SK konsorsiyumu tarafından anahtar teslim olarak inşa edilmiştir.

Bu projede, sadece bu proje için tasarlanmış 11 barlık basıncı ile bir tünel açma makinesi kullanılmıştır. Bu makine basınç açısından dünyada ikinci sıradadır. Projede kazılan 13,7 metre çapındaki tünel ise dünyada en geniş kazılmış 6. tüneldir.

Tünelde sürekli hava sirkülasyonu olduğundan insanlar herhangi bir havalandırma sıkıntısı ile karşılaşmayacaklardır. Bir diğer açıdan yolcular tünelde sanki gün ışığında seyir alıyormuş gibi bir psikoloji içinde olacaklardır. Ayrıca Tünellerin giriş ve çıkışlarında ışıklandırmalar kademeli olacak. Böylelikle tünelden çıkıldığında gözler birden kamaşmayacaktır.

Ulaştırma Bakanının yaptığı basın açıklamasına göre;

“600 metrede bir herhangi bir aracın arızalanması yakıtının bitmesi halinde araçların durabileceği yerler olduğunu,Tünel sürekli elektronik sistemlerle her tarafı takip edileceğini ve Herhangi bir yerde normalin dışında bir durum olduğunda anında sistemin sinyal vereceğini Tünelin ortasında ve her iki ucunda buna müdahale edecek ekipler olacağını söyledi. Tünelde herhangi bir acil duruma karşın internet, telefon bağlantısı ve her türlü elektro mekanik sistem bulunacaktır. Ayrıca deprem ve diğer afetlere karşı güvenlik önlemleri alınmıştır. Yani tünel richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki yer sarsıntılarına ve tsunamiye karşı dalgalardan etkilenmeyecektir.

Proje maliyeti: 4 milyar $

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri

Ücretler (gidiş-dönüş) Tünel Köprüler Araç Sınıfı

Toplam uzunluk

Geçiş süresi Avrasya Tüneli

13600 metre

(15+15 dakika) Boğaziçi

1560 metre

(4+4 dakika) Fatih Sultan Mehmet

1510 metre

(4+4 dakika) Yavuz Sultan Selim

2164 metre

(4+4 dakika) 1 (Aks Aralığı 3.20’den Küçük 2 Akslı Araç) ₺31 ₺4,75 ₺4,75 ₺9 2 (Aks Aralığı 3.20’ye Eşit ve Büyük 2 Akslı Araç) ₺49,50 ₺6 ₺6 ₺18 3 (Aks Sayısı 3 Olan Araç) Giremez Giremez Giremez ₺27 4 (Aks Sayısı 4 veya 5 Olan Araç) Giremez Giremez Giremez ₺36 5 (Aks Sayısı 6, 7, 8 ve Daha Fazla Olan Araç) Giremez Giremez Giremez ₺45 6 (Motosiklet) Giremez ₺4,75 ₺4,75 ?

Test sürüşünün ardından açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinin 4 $+KDV olacağını ve ücretin her yıl revize edileceğini belirtti.

Bakanın açıklamasına göre projenin açılmasından bu yana tünelden Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti. Avrupa yakasından Asya yakasına 13 bin araç geçti. Yani dün toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu. Bu geçişlerin daha çok olmasını ümit ettiklerini belirterek:Açıklamada dinleyicilere bir rica şeklinde

“Bu gibi projelerin fotoğraflanmasının gurur verici olduğunu ancak özellikle trafik akar durumdayken fotoğraf çekimlerinin olmamasını, diğer insanların canını tehlikeye atmamaları konusunda uyardı.”