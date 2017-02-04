Apple Hindistan’da İmalathane Kuruyor !

Akıllı telefon pazarındaki rekabet gün geçtikçe artıyor.Samsung ve Apple arasındaki kıyasıya rekabetede bir çok kez şahit olduk.Apple‘ın üretimini yaptığı iPhone‘lar ile daha fazla pazar payına sahip olmak isteyen şirketin, Hindistan’ın Karnataka eyaletinde üretim merkezi kuracağına ilişkin haberler gelmeye başladı.

Karnataka eyaleti yetkilileriyle görüşme içerisinde olduğu söylenen Apple‘ın Nisan ayında eyaletin başkenti olan Bangalore’da ilk üretimi yapacağı duyuruldu.Bangalore aynı zamanda eyaletin teknoloji merkezi olarak biliniyor.Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklaması bulunmayan Apple; “Hindistana büyük bir yatırım yapmaya hazırlandıklarını” belirten yüzeysel bir açıklama yaptı.Hindistan tarafından yapılan açıklamada ise Karnataka eyaleti teknoloji ve biyoteknoloji başkanı; “Apple ile bir anlaşma yaptık ve nisan ayında ilk üretimlerine başlamalarını bekliyoruz” dedi.Aynı zamanda yetkililer eyaletteki üretim merkezinin Tayvan merkezli Wistron şirketi tarafından yapılacağı bildirildi.Apple’ın en büyük üretim ortağı yine Tayvan merkezli Foxconn şirketi.Bu şirket Çin’de bulunan dünyadaki en büyük iPhone üretim merkezi olma özelliğini taşıyor.

Hindistan’da şuan %2 lik pazar payına sahip olan Apple‘ın üst segment telefonlardaki (450 dolar üstü) pazar payı %50 ye yakın.Apple üretim merkezi açmasının yanısıra Hindistan devletinden bazı tavizlerde almaya çalışıyor.

Hindistan’da mağazası bulunmayan şirket bir çok yasal engele takılıyor.Şirketin kendi mağazalarında doğrudan satış yapabilmesi için iPhone parçalarının %30’unun ülke içerisinden sağlanması gerekiyor.

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