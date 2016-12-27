Akıllı Telefonda Uygulama Gizleme Nasıl Yapılır

Telefonunuzu başkası eline aldığında her insan huzursuz olur sonuçta telefonunuz size ait bir cihaz. Telefonunuzda gizli olmasını istediğiniz uygulamalar da olabilir. Bu uygulamaları bir kaç adımda gizleyebilmek mümkün. Anlatacağım işlemleri yaptığımızda artık diğer kişiler uygulamanızı göremeyecekler. İsterseniz uygulamaları nasıl gizleyeceğimizi anlatmaya başlayalım.

Uygulamaları gizlemek için ilk olarak telefonunuzun “Menü” kısmına oradan “Daha fazla göster” seçeneğine dokunuyoruz.

“Daha Fazla Göster”seçeneğine dokunduğumuzda telefonunuzun özelleştirme kısmına giriyoruz. Oradan “Korunan Uygulamalar” a giriş yapıyoruz.

Karşımıza şifre oluşturma simülasyonu çıkacak buradan şifre oluşturuyoruz.Sağ üstte bulunan ikona dokunup epostamızı girdiğimizde,oluşturduğumuz şekli unutursak e posta ya gelecek bir mail ile uygulamayı kurtarabilirsiniz.



Şifreyi oluşturduktan sonra menüde görmek istemediğiniz uygulamaları işaretleyin,

Bu işlemleri doğru bir şekilde yaptıktan sonra işaretlediğiniz uygulamalar menünüz de gözükmeyecektir.

Samsung Uygulama Nasıl Gizlenir?

Samsung telefonlarda uygulama gizlemek için;

Telefonumuzun Uygulamalar menüsüne gelip sağ üst kısımda üç nokta üstüste bulunan ikona girip. Uygulamaları gizle seçeneğine dokunuyoruz.

Daha sonra gizlemek istediğimiz uygulamaları seçiyoruz. Tamam a basıp onaylıyoruz. Artık uygulama gizlenmiş durumda.

Gizlediğiniz uygulamayı göstermek için;

Yine üç nokta ikonuna girip, Gizli Uygulamaları Göster seçeneğine dokunuyoruz.