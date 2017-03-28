Adobe Photoshop Dil Değişikliği Ayarları Nasıl Yapılır

Photoshop kurarken dil seçeneği karşımıza çıkmaktadır. Ancak bazı versiyonlarda bu seçenek karşımıza gelmemektedir. Bazı kurulum dosyalarında da Ayarlar menüsünde İngilizce seçeneği bulunmamaktadır. Dil ayarlarını değiştirmek için 2 kolay yolumuz mevcut. Photoshop`ta dil ayarlarını değiştirmek için dil ayarlarında İngilizcenin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer orada istediğiniz dil seçeneği yok ise program dosyalarına girip, program dosyasının uzantısını değiştirmek gerekiyor.Biz bu yazımızda photoshop’un nasıl Türkçe yapıldığını göstererek örnek vereceğiz.

1. Yol

Photoshop dil ayarlarını değiştirmek için;

İlk olarak Düzen bölümüne girip burada istediğimiz dil seçeneği var mı diye kontrol ediyoruz.

Düzenle bölümüne giriyoruz

En sonda Tercihler seçeneğine tıklıyoruz.

Genel kısmına giriş yapıyoruz.

Buradan Arabirim bölümüne girip “Metin” kısmında bulunan “Kullanıcı Arayüzü Dili” seçeneğini istediğimiz dile çeviriyoruz.

Eğer seçeneklerde istediğimiz bölüm yok ise 2. yolumuzu kullanıyoruz.

2. Yol

İstediğimiz dil seçeneklerde olmadığında program dosyalarına girip buradan dosya uzantısını değiştiriyoruz.

Dosya uzantısına değiştirmek için kullanacağınız yolu CS5-CS6 için aşağıda yazdım.

C:\ProgramFiles\Adobe\AdobePhotoshopCS5\Locales\tr_TR\SupportFiles C:\ProgramFiles\Adobe\AdobePhotoshopCS6\Locales\tr_TR\SupportFiles C:\ProgramFiles\Adobe\AdobePhotoshopCS5(64 Bit)\Locales\tr_TR\SupportFiles C:\ProgramFiles\Adobe\AdobePhotoshopCS6(64 Bit)\Locales\tr_TR\SupportFiles

Dosya destek yani Support Files klasörünü bulduktan sonra bu klasör içerisinde tw10428.dat isimli dosyayı bulun. (Bilgisayarınızda uzantılar kapalıysa sadece tw10428)..

Photoshop kapalıyken Dosyada sağ tıklayın ve dosya uzantısını .bak olarak değiştirin.

Sonuç olarak tw10428.dat isimli dosya artık tw10428.bak olacak. Bu işlemden sonrada Photoshop İngilizce dilinde açılacak

Photoshop İngilizce`den Türkçe`ye çevirmek için tw10428.bak isimli dosya artık tw10428.dat olacak.

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