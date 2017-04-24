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Whatsapp Mesajlarınızı Siri Okuyacak!

24 Nisan 2017 1 Görüntüleme

Apple, geçtiğimiz aylarda yayınlanan İOS 10 güncellemesi ile Siri API’larını geliştiriciler için açmıştı. Önümüzdeki günlerde gelecek İOS güncellemesinde Siri, Whatsapp mesajlarınızı okuyabilecek. 100MB büyüklüğündeki bu güncelleme, araç kullananların, yemek yapanların ya da bir işle meşgul olanların işine yarayacağına benziyor. Sesli komut ile çalışan bu özelliği aktif etmek için yapmanız gereken sadece “Siri, Whatsapp mesajlarımı okur musun?” cümlesini söylemek olacak.

Bu özelliği kullanabilmeniz için İOS 10.3 üzeri sistem kullanmanız gerektiğini belirten Apple, yeni güncelleme ile birlikte Kişiler uygulamasında da değişiklikler yaptığını açıkladı.

Bir önceki yazımız olan Casper Via F1 Özellikleri Ve Fiyatı başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Whatsapp Mesajlarınızı Siri Okuyacak!
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Selim Ak Hakkında
Teknoloji Yazarı.

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