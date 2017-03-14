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Türk Telekom ile Avea Baz İstasyonu İçin Ortak Oluyor!

14 Mart 2017 1 Görüntüleme

Türk Telekom (Avea) ile Vodafone Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın mobil haberleşme altyapısı olmayan 1.472 yerleşim yerine mobil iletişim altyapısı kurulması ve işletilmesi ihalesine birlikte teklif verildi.

EN ÇOK PAY AVEA’DA

Türk Telekom’dan KAP’a yapılan açıklamada, Avea ve Vodafone şirketleri arasında proje içinde yapılan işlere özgü olarak Vodafone %49 paya, Avea ise %51 paya sahip olmak şartıyla bir iş ortaklığının kurulması planlanıldığı belirtildi. Araştırmalarımıza göre 3 yıl sürecek bu anlaşmanın ücretleri Evrensel Hizmet Fonu tarafından karşılanacak. İhalenin, İhale Komisyonu’nun değerlendirmeyi tamamlanması bekleniyor.

Bir önceki yazımız olan Wikileaks Vault 7 Belgeleri Hakkında İsmi Geçen Şirketler Açıklama Yaptı başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Türk Telekom ile Avea Baz İstasyonu İçin Ortak Oluyor!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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