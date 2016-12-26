Telefondan Bilgisayara Nasıl Bağlanılır ve Kontrol Edilir

Bugünkü yazımda sizlere, bilgisayarınızı telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlayan 2 tane uygulamayı göstereceğim. Biliyorum, aklınıza hemen TeamViewer gelecek ama söyleceğim iki program TeamViewer’dan üstün.

İlk programın adı Unified Remote. Sizler için etkinleştirilmiş versiyonunu paylaştık 🙂

1-) Öncelikle en sonda vereceğim linkten Unified Remote için Windows sunucusunu indirmeliyiz.

Karşımıza böyle bir site gelecek.

2-) Sonra ”Latest Server” butonuna tıklayın ve işletim sisteminizi seçin.



3-) Programı indirdikten sonra simge tepsisinde şöyle bir program gözükecek. Eğer yeşil yanıyorsa tamamdır. 4-) Daha sonra akıllı telefonumuzdan uygulamayı açıyoruz. Şöyle bir ekran gelecek:



Bilgisayarınızı seçin ve özellikleri deneyin. Emin olun ki TeamViewer’dan daha iyi. Sadece kontrol değil, açma kapatma vs. özellikler var kullandıkça görürsünüz 🙂

NOT: Bilgisayarınızı yönetebilmek için aynı ağa bağlı olmalısınız!

İkinci programımızın adı ise: WiFi Mouse Pro.

1-) Öncelikle en altta vereceğim linkten programın Windows sunucusunu indiriyoruz. Biraz aşağı indikten sonra indirme ekranı gelecek karşımıza.

App bölümüne dokunmayın. Aksi takdirde free versiyon iner telefona. Bizi ilgilendiren Mouse Server bölümü. Uygun işletim sisteminizi seçin ve programı indirin.

2-) Programı indirdiğinizde alttaki gibi bir simge çıkacak. Program açılmıştır. 3-) Telefon uygulamasını yüklediğinizde karşınıza şöyle bir ekran gelecek:

Hepsi bu kadar. Yeni yazılar için sitemizi takipte kalmayı unutmayın 🙂 Yorum yazmaktan da çekinmeyin 🙂

-Unified Remote-

Windows sunucu: https://www.unifiedremote.com/

Android uygulaması: https://yadi.sk/d/INFMCdxJ356Qzi

iOS uygulaması: https://itunes.apple.com/us/app/unified-remote/id825534179?mt=8

-WiFi Mouse Pro-

Windows sunucu: http://wifimouse.necta.us/

Android uygulaması: https://yadi.sk/d/jdyWsiBq356vJE

iOS uygulaması: https://itunes.apple.com/us/app/wifi-mouse-wireless-mouse/id629552573?mt=8