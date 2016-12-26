Rehber

Telefondan Bilgisayara Nasıl Bağlanılır ve Kontrol Edilir

26 Aralık 2016 24 Görüntüleme , ,
devices

Bugünkü yazımda sizlere, bilgisayarınızı telefonunuzdan kontrol etmenizi sağlayan 2 tane uygulamayı göstereceğim. Biliyorum, aklınıza hemen TeamViewer gelecek ama söyleceğim iki program TeamViewer’dan üstün.

İlk programın adı Unified Remote. Sizler için etkinleştirilmiş versiyonunu paylaştık 🙂

1-) Öncelikle en sonda vereceğim linkten Unified Remote için Windows sunucusunu indirmeliyiz.
Karşımıza böyle bir site gelecek.ekran-alintisi
2-) Sonra ”Latest Server” butonuna tıklayın ve işletim sisteminizi seçin.
ekran-alintisi
3-) Programı indirdikten sonra simge tepsisinde şöyle bir program gözükecek. Eğer yeşil yanıyorsa tamamdır.adsiz 4-) Daha sonra akıllı telefonumuzdan uygulamayı açıyoruz. Şöyle bir ekran gelecek:


Bilgisayarınızı seçin ve özellikleri deneyin. Emin olun ki TeamViewer’dan daha iyi. Sadece kontrol değil, açma kapatma vs. özellikler var kullandıkça görürsünüz 🙂 
NOT: Bilgisayarınızı yönetebilmek için aynı ağa bağlı olmalısınız!

İkinci programımızın adı ise: WiFi Mouse Pro.
1-) Öncelikle en altta vereceğim linkten programın Windows sunucusunu indiriyoruz. Biraz aşağı indikten sonra indirme ekranı gelecek karşımıza.
ekran-alintisiApp bölümüne dokunmayın. Aksi takdirde free versiyon iner telefona. Bizi ilgilendiren Mouse Server bölümü. Uygun işletim sisteminizi seçin ve programı indirin.

2-) Programı indirdiğinizde alttaki gibi bir simge çıkacak. Program açılmıştır.adsiz3-) Telefon uygulamasını yüklediğinizde karşınıza şöyle bir ekran gelecek:screenshot_2016-12-26-18-06-13
Hepsi bu kadar. Yeni yazılar için sitemizi takipte kalmayı unutmayın 🙂 Yorum yazmaktan da çekinmeyin 🙂

-Unified Remote-
Windows sunucu: https://www.unifiedremote.com/
uygulaması: https://yadi.sk/d/INFMCdxJ356Qzi
iOS uygulaması: https://itunes.apple.com/us/app/unified-remote/id825534179?mt=8

-WiFi Mouse Pro-
Windows sunucu: http://wifimouse.necta.us/
Android uygulaması: https://yadi.sk/d/jdyWsiBq356vJE
iOS uygulaması: https://itunes.apple.com/us/app/wifi-mouse-wireless-mouse/id629552573?mt=8

Oyla
0 (0 votes)
Telefondan Bilgisayara Nasıl Bağlanılır ve Kontrol Edilir
0 out of 5 based on 0 user ratings
Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir