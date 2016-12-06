Yaşananlar

Tarkan Samsung’un Teklifini Reddetti !

6 Aralık 2016 242 Görüntüleme
tarkan-samsung-reklam-teklifi

Ülkemizin megastarı Tarkan, eskisi kadar gündemde bulunmasada önemli haberler ile gündeme gelebilen bir sanatçı.Geçtiğimiz günlerdede dikkat çeken bir haberle gündeme gelmişti.Geçtiğimiz yıllarda önemli markaların reklam yüzü olan Megastarımız Tarkan; Fanta, Opet, AVEA, TTNET,Pepsi,Hazırkart gibi markalarla 1994 yılından bu zamana 15 reklam filminde oynadı.Son olarak Filli Boya’nın reklam filminde oynayan sanatçımız son günlerde gelen önemli bir teklifide geri çevirdi.

Samsung’tan Teklif !

Samsung ülkemizde tanıtacağı ve satışa sunacağı yeni ürünleri için Tarkan’a reklam teklifi yaptığı söyleniyor.Reklam teklifinin tutarı ise 2 Milyon Türk Lirası.Tarkan gelen teklifin tutarı düşük gelmiş ve hiç düşünmeden geri çevirmiş.İstediği rakamın ise 5 Milyon Türk Lirası olduğu söyleniyor.

48 Milyon Liralık Kazanç

Narenciye Tanıtım Grubu’nun Rusya’daki tanıtım filmlerinde rol alan Tarkan’ın 48 Milyon Türk Lirası kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Oyla
0 (0 votes)
Tarkan Samsung’un Teklifini Reddetti !
0 out of 5 based on 0 user ratings
Şevket Narin Hakkında
Kaptanlık ve Girişimcilik ruhu olan bir kişilik.

Benzer Yazılar

sosyal medya erişim sorunu
İnternet

Sosyal Medya Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek ?

5 Kasım 2016 497

Yakından takipçisi olduğumuz internet erişimi kısıtlaması hala devam ediyor.2.gününe giren sansürleme sebebiyle internet hatlarında kronik sorunlarda…

Daha Fazla Oku
twitter-kapaniyor-mu
İnternet

Yaşanan Son Olaylardan Sonra Twitter Kapanıyor mu ?

5 Kasım 2016 1349

3 Kasım gecesi başlayan internet erişim kısıtlamaları sonrasında Vpn servisleri sunan sitelerin tek tek kapatılma kararı…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir