Tarkan Samsung’un Teklifini Reddetti !

Ülkemizin megastarı Tarkan, eskisi kadar gündemde bulunmasada önemli haberler ile gündeme gelebilen bir sanatçı.Geçtiğimiz günlerdede dikkat çeken bir haberle gündeme gelmişti.Geçtiğimiz yıllarda önemli markaların reklam yüzü olan Megastarımız Tarkan; Fanta, Opet, AVEA, TTNET,Pepsi,Hazırkart gibi markalarla 1994 yılından bu zamana 15 reklam filminde oynadı.Son olarak Filli Boya’nın reklam filminde oynayan sanatçımız son günlerde gelen önemli bir teklifide geri çevirdi.

Samsung’tan Teklif !

Samsung ülkemizde tanıtacağı ve satışa sunacağı yeni ürünleri için Tarkan’a reklam teklifi yaptığı söyleniyor.Reklam teklifinin tutarı ise 2 Milyon Türk Lirası.Tarkan gelen teklifin tutarı düşük gelmiş ve hiç düşünmeden geri çevirmiş.İstediği rakamın ise 5 Milyon Türk Lirası olduğu söyleniyor.

48 Milyon Liralık Kazanç

Narenciye Tanıtım Grubu’nun Rusya’daki tanıtım filmlerinde rol alan Tarkan’ın 48 Milyon Türk Lirası kazanç sağladığı iddia ediliyor.