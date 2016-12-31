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Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patend Aldı.

31 Aralık 2016 45 Görüntüleme
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Samsung, Akıllı saat ailesinin geleceği için fikirler geliştirmeyi sürdürüyor. İşte şirketin 2 yeni patenti

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Samung Akıllı Saatlerde büyük yol kat ediyor Samsung’un bir çok Akıllı Saat’i var. Gear S3 raflarda bulunuyor.

Gear S2 Akıllı Saati ile 2016 yılında 400 bin adet satış yapmıştır. Gear S3‘ün  nasıl bir satış yapacagını önümüzdeki günlerde görecegiz. Samsung Gear S3 den sonra giyine bikir teknolaji Ailesine yeni modelleri katacak. Gear S4 çalışmalarına başlayan Güney Koreli şirket, daha ince ve daha performanslı bir akıllı saatle gelecek yıl karşımıza çıkacak. Sonraki adımları hakkında da şimdiden çalışma içinde olan Samsung, 2 yeni akıllı saat patenti almış bile.

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Samsung Akıllı Saat İçin 2 yeni Patend Aldı.
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Furkan Sakin Hakkında
Youtuber ve yazar.

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