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Razer, Kendi Para Birimini Hayata Geçirdi!

28 Mart 2017 1 Görüntüleme

Ülkemizde ”reyzır ışıqlı mışıqlı” şeklinde hatırlanan Razer, şimdi de ”zVault” adını verdiği dijital para birimi ile oyuncuları çoşturmaya geliyor. Şirketin yeni ve güvenli dijital cüzdanı, zGold ve zSilver adlı para birimleri ile büyük kolaylık sağlayacak.

Ayrıca Razer Cortex programı ile dakikada 6 zSilver kazanabileceksiniz ve günde maksimum 900 zSilver elde edilebiliyor. Şu an desteklenen oyunlar arasında League of Legends, Dota 2, Paladins, Overwatch ve Counter Strike:Global Offensive oyunları yer alıyor.

Bu oyunları oynayarak, beş buçuk gün sonunda Razer web sitesinde kullanabileceğiniz 10$ indirim kodu verilecek. Ayrıca 245 gün aralıksız sadece oyun oynarsanız 900 zSilver ile Razer BlackWidow Chroma V2 klavyesini alabilmek mümkün.

Platformun hayata geçmesi sebebiyle Razer ID kullananlara 2,000 zSilver hediye ediyor.

Bir önceki yazımız olan Kutuplarda Deniz Buzu Yüz Ölçümü Rekor Düzeyde Azaldı başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Razer, Kendi Para Birimini Hayata Geçirdi!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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