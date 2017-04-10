Donanım

Radeon Rx 500 Serisi Özellikleri

10 Nisan 2017 101 Görüntüleme , , ,

 

bayağı iyi bir çıkış sağladı RX 400 serisinden sonra RX 500 serisinin çıkartılacağı şu aralar gündemde . Amd bayağı iddialı bir şekilde piyasaya sürecegi rx 500 lerin en yuksek seviyesi (rx 580) in 4K grafiklerde rahatlıkla 60-70 FPS verebileceğini iddia ediyor . İşte karşınızda RX 580 ve RX 570 in teknik özellikleri :

RX 580 TEKNİK ÖZELLİKLER :

  • GPU : Polaris 10
  • Çekirdek : 2304
  • FP32 : 6.17 TFLOPS
  • Boost Clock : 1340 MHz
  • Memory Clock : 8000 MHz
  • Bellek : 8 GB
  • Bant Genişliği : 256- Bit
  • Bellek Türü : 256 GB/s

 RX 570 TEKNİK ÖZELLİKLER :

  • GPU : Polaris 10
  • Çekirdek : 2048
  • FP32 : 5.10 TFLOPS
  • Boost Clock : 1244 MHz
  • Memory Clock : 7000 MHz
  • Bellek : 8 GB
  • Bnat Genişliği : 256- Bit
  • Bellek Türü : 224 GB/s

Bir önceki yazımız olan Dünyanın En Gelişmiş GPU Mimarisine Sahip NVIDIA TITAN Xp başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir.

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Radeon Rx 500 Serisi Özellikleri
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