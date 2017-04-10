Radeon Rx 500 Serisi Özellikleri

Amd bayağı iyi bir çıkış sağladı RX 400 serisinden sonra RX 500 serisinin çıkartılacağı şu aralar gündemde . Amd bayağı iddialı bir şekilde piyasaya sürecegi rx 500 lerin en yuksek seviyesi (rx 580) in 4K grafiklerde rahatlıkla 60-70 FPS verebileceğini iddia ediyor . İşte karşınızda RX 580 ve RX 570 in teknik özellikleri :

RX 580 TEKNİK ÖZELLİKLER :

GPU : Polaris 10

Çekirdek : 2304

FP32 : 6.17 TFLOPS

Boost Clock : 1340 MHz

Memory Clock : 8000 MHz

Bellek : 8 GB

Bant Genişliği : 256- Bit

Bellek Türü : 256 GB/s

RX 570 TEKNİK ÖZELLİKLER :