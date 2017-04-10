Radeon Rx 500 Serisi Özellikleri

Amd bayağı iyi bir çıkış sağladı RX 400 serisinden sonra RX 500 serisinin çıkartılacağı şu aralar gündemde . Amd bayağı iddialı bir şekilde piyasaya sürecegi rx 500 lerin en yuksek seviyesi (rx 580) in 4K grafiklerde rahatlıkla 60-70 FPS verebileceğini iddia ediyor . İşte karşınızda RX 580 ve RX 570 in teknik özellikleri :
RX 580 TEKNİK ÖZELLİKLER :
- GPU : Polaris 10
- Çekirdek : 2304
- FP32 : 6.17 TFLOPS
- Boost Clock : 1340 MHz
- Memory Clock : 8000 MHz
- Bellek : 8 GB
- Bant Genişliği : 256- Bit
- Bellek Türü : 256 GB/s
RX 570 TEKNİK ÖZELLİKLER :
- GPU : Polaris 10
- Çekirdek : 2048
- FP32 : 5.10 TFLOPS
- Boost Clock : 1244 MHz
- Memory Clock : 7000 MHz
- Bellek : 8 GB
- Bnat Genişliği : 256- Bit
- Bellek Türü : 224 GB/s
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