Teknoloji Haberleri

PES 2017, Mobile Kısmen Geldi!

25 Aralık 2016 17 Görüntüleme
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Konami’nin bu seneki devrimi olan PES 2017, ve iOS platformlarına neredeyse giriş yaptı.

Futbol ve kariyer denince aklınıza eminim FIFA ve PES serileri geliyordu. FIFA’da Momentum belası olurken, PES serisinde de grafikler düşük tutuluyor. Bunu anlayan KONAMI, EA’den önce bir atak yapıp, kararlı olmayan sürümü iOS ve Android için yayınladı.ekran-alintisi
Google Play(Android) Link>>>https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.pesam
App Store(iOS) Link>>>>https://itunes.apple.com/au/app/pes-2017-pro-evolution-soccer/id1117270703?mt=8

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PES 2017, Mobile Kısmen Geldi!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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