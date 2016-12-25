PES 2017, Mobile Kısmen Geldi!

Konami’nin bu seneki devrimi olan PES 2017, Android ve iOS platformlarına neredeyse giriş yaptı.

Futbol ve kariyer denince aklınıza eminim FIFA ve PES serileri geliyordu. FIFA’da Momentum belası olurken, PES serisinde de grafikler düşük tutuluyor. Bunu anlayan KONAMI, EA’den önce bir atak yapıp, kararlı olmayan sürümü iOS ve Android için yayınladı.

Google Play(Android) Link>>>https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.pesam

App Store(iOS) Link>>>>https://itunes.apple.com/au/app/pes-2017-pro-evolution-soccer/id1117270703?mt=8