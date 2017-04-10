Ofis kullanımı için gayet yeterli bulduğum MSI Cubı 2-002EU . Gerek performansıyla gerek boyutuyla öne çıkan aynı zamanda performansıyla göz kamaştıran mini pc, ofis kullanımı için gayet uygun.
- MSI bu mini pc de işlemci olarak 7. nesil Intel Core i5 7200U işlemci tercih etmiş.
- 128GB SSD ve 4GB DDR4 ram ile de tamamlamış.
- Ek olarak bir grafik işlem birimi (GPU) bulundurmayan Cubı işlemcimizin içinde bulanan HD 620 kullanıyor ve 4K ya kadar çözünürlük destekleniyor.
- Aynı zamanda USB 3.1 Gen1 ve USB Type-C portlarını da bulunduruyor.
- Fiyat: 2.428,37 TL
Giriş seviyesi oyun bilgisayarı için olması gerektiği gibi bir bilgisayar topladım. Bütçemiz 2.778 TL.
- İşlemci: 7. nesil Intel Core i3 7100
- Anakart: MSI B150 Gaming M3
- Ram: Corsair 8GB DDR4 2133MHz CL15
- Ekran kartı: Asus GeForce GTX1050Ti Expedition OC 4GB 128Bit.
- Kasa: Aerocool GT Black Edition 500W.
Orta seviye oyun bilgisayarı için bütçe olarak 3.613 TL belirledim.
- İşlemci: AMD RyZen 1500x
- Anakart: ASUS X-370 Pro Prime
- Ekran kartı: ASUS Radeon RX480 ROG Strix 8GB 256bit
- Bellek: Corsair 8GB Vengeance Lpx DDR4 2400mhz CL14
- Kasa için ise Zalman R1+ 650W
Üst seviye oyun bilgisayarı için 10.000TL bütçe belirledim. Artık bu fiyat aralığında görünüme de fazlasıyla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.
- İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X
- Anakart: Asus X370 ROG Crosshair VI Hero 3200 Mhz(OC) AM4+ ATX
- Ekran Kartı: ASUS GeForce GTX1080Ti ROG Strix OC
- Bellek: Corsair 16GB(2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000MHz
- Kasa: CoolerMaster Master Case Pro 5
- Güç Kaynağı: Corsair RM1000x 1000W
- Soğutucu: CoolerMaster MasterLiquid 240 Sıvı Soğutucu
Dolar kuru: 3.773
Depolamayı kendi kullanım şeklinize göre seçmelisiniz. Düşük bütçeli sistemde SSD ye gerek olmadığını düşünüyorum. Orta ve yüksek bütçeli sistemlerde SSD HDD ikilisini tercih etmelisiniz.
Sonraki makalelerde görüşmek üzere
Bir önceki yazımız olan Radeon Rx 500 Serisi Özellikleri başlıklı makalemizde amd, ekran kartı ve radeon hakkında bilgiler verilmektedir.