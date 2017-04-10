Ofis kullanımı için gayet yeterli bulduğum MSI Cubı 2-002EU . Gerek performansıyla gerek boyutuyla öne çıkan aynı zamanda performansıyla göz kamaştıran mini pc, ofis kullanımı için gayet uygun.

MSI bu mini pc de işlemci olarak 7. nesil Intel Core i5 7200U işlemci tercih etmiş.

128GB SSD ve 4GB DDR4 ram ile de tamamlamış.

Ek olarak bir grafik işlem birimi (GPU) bulundurmayan Cubı işlemcimizin içinde bulanan HD 620 kullanıyor ve 4K ya kadar çözünürlük destekleniyor.

Aynı zamanda USB 3.1 Gen1 ve USB Type-C portlarını da bulunduruyor.

Fiyat: 2.428,37 TL

Giriş seviyesi oyun bilgisayarı için olması gerektiği gibi bir bilgisayar topladım. Bütçemiz 2.778 TL.

İşlemci: 7. nesil Intel Core i3 7100

7. nesil Intel Core i3 7100 Anakart: MSI B150 Gaming M3

MSI B150 Gaming M3 Ram: Corsair 8GB DDR4 2133MHz CL15

Corsair 8GB DDR4 2133MHz CL15 Ekran kartı : Asus GeForce GTX1050Ti Expedition OC 4GB 128Bit.

: Asus GeForce GTX1050Ti Expedition OC 4GB 128Bit. Kasa: Aerocool GT Black Edition 500W.

Orta seviye oyun bilgisayarı için bütçe olarak 3.613 TL belirledim.

İşlemci : AMD RyZen 1500x

: AMD RyZen 1500x Anakart : ASUS X-370 Pro Prime

: ASUS X-370 Pro Prime Ekran kartı : ASUS Radeon RX480 ROG Strix 8GB 256bit

: ASUS Radeon RX480 ROG Strix 8GB 256bit Bellek : Corsair 8GB Vengeance Lpx DDR4 2400mhz CL14

: Corsair 8GB Vengeance Lpx DDR4 2400mhz CL14 Kasa için ise Zalman R1+ 650W

Üst seviye oyun bilgisayarı için 10.000TL bütçe belirledim. Artık bu fiyat aralığında görünüme de fazlasıyla önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X

AMD Ryzen 7 1700X Anakart: Asus X370 ROG Crosshair VI Hero 3200 Mhz(OC) AM4+ ATX

Asus X370 ROG Crosshair VI Hero 3200 Mhz(OC) AM4+ ATX Ekran Kartı: ASUS GeForce GTX1080Ti ROG Strix OC

ASUS GeForce GTX1080Ti ROG Strix OC Bellek: Corsair 16GB(2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000MHz

Corsair 16GB(2x8GB) Vengeance Led DDR4 3000MHz Kasa: CoolerMaster Master Case Pro 5

CoolerMaster Master Case Pro 5 Güç Kaynağı: Corsair RM1000x 1000W

Corsair RM1000x 1000W Soğutucu: CoolerMaster MasterLiquid 240 Sıvı Soğutucu

Dolar kuru: 3.773

Depolamayı kendi kullanım şeklinize göre seçmelisiniz. Düşük bütçeli sistemde SSD ye gerek olmadığını düşünüyorum. Orta ve yüksek bütçeli sistemlerde SSD HDD ikilisini tercih etmelisiniz.

Sonraki makalelerde görüşmek üzere

Bir önceki yazımız olan Radeon Rx 500 Serisi Özellikleri başlıklı makalemizde amd, ekran kartı ve radeon hakkında bilgiler verilmektedir.