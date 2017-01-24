İşte Galaxy Note 7’nin Patlama Sebebi!

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Note7’nin satışını başlatan Samsung, bundan bir kaç hafta sonra telefonlarının patladığı haberini aldı. Önce patlamaları engellemek için şarj seviyesini düşüren bir güncelleme yayınladı. Ancak sonu yine hüsran olunca Samsung, telefonları toplamak zorunda kaldı. Sonra da yenilenmiş Note7’leri piyasaya süren Samsung, bunda da başarısız olunca Note7’yi tamamen piyasadan çekti.

Samsung’un mobil iletişim başkanı DJ Koh bugün yaptığı basın toplantısında, patlamanın sebebini açıkladı. Sebebi ise ilk parti telefonların içerisindeki bataryanın boyutu, içerisindeki devreye küçük kaldığı için patlama oluyordu. Ayrıca telefonda küçük bükülmeler, bataryada tepkimeye sebep oldu ve yandı. İkinci parti cihazlarında bu sorun düzelse de, bu sefer ortaya farklı sorunlar çıktı.

İkinci parti cihazlarda kullanılan, Amperex Technology firmasının ürettiği bataryalarda kaynak hataları oluştu. Bu sorundan dolayı da yine patlaması Samsung’un cihazları satış dışı yapmasına sebep oldu.

Görselde de göreceğiniz gibi cihazın neden patladığı belirtilmiş: