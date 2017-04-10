iPhone’un Yeni Modeli Eylül Ayında Tanıtılmayacak !

Biliyorsunuz ki Apple yeni bir iPhone modelini her yılın Eylül ayında tanıtıyor ancak yeni iPhone modeli Eylül ayına yetişmeyecek. Konuyla ilgili olarak CNBC’de yayınlanan bir programa çıkan Drexel Hamilton Analisti Brian White, yeni modelin Aralık ayına zor yetişeceğini idda ediyor. Başka bir değişle Apple kullanıcıları yeni iPhone’u birazdaha bekleyecek gibi görünüyor.

Apple’ın 10. yıl kutlamaları heycanı biraz daha artırıyor. Bununla birlikte gelen iddalar bi okadar iddalı görünüyor. Yeni İphone’un iPhone 8 yerine, iPhone Pro adında geleceği söylentileri de var. iPhone Pro’da beklenen özellikler; 3GB Ram, 16MB Kamera ve bağazı üreticilerden tanıdığımız temassız şarj özelliği de bekleniyor.

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