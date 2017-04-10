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iPhone’un Yeni Modeli Eylül Ayında Tanıtılmayacak !

10 Nisan 2017 68 Görüntüleme , , ,

Biliyorsunuz ki yeni bir modelini her yılın Eylül ayında tanıtıyor ancak yeni modeli Eylül ayına yetişmeyecek. Konuyla ilgili olarak CNBC’de yayınlanan bir programa çıkan Drexel Hamilton Analisti Brian White, yeni modelin Aralık ayına zor yetişeceğini idda ediyor. Başka bir değişle Apple kullanıcıları yeni ’u birazdaha bekleyecek gibi görünüyor.

Apple’ın 10. yıl kutlamaları heycanı biraz daha artırıyor. Bununla birlikte gelen iddalar bi okadar iddalı görünüyor. Yeni İphone’un yerine, adında geleceği söylentileri de var. ’da beklenen özellikler; 3GB Ram, 16MB Kamera ve bağazı üreticilerden tanıdığımız temassız şarj özelliği de bekleniyor.

Bir önceki yazımız olan Twitter'ın Yeni Uygulaması Çıktı başlıklı makalemizde Cep Telefonu, Mobil Uygulama ve twitter hakkında bilgiler verilmektedir.

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iPhone’un Yeni Modeli Eylül Ayında Tanıtılmayacak !
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Selim Ak Hakkında
Teknoloji Yazarı.

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