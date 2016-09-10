iPhone 7 Özellikleri ve Fiyatı

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iPhone 7 tanıtıldı ve ülkemizde bazı kaynaklarda ön siparişe açıldı.Amerikanın California Eyaletindeki etkinlikte büyük bir coşkuyla tanıtılan iPhone 7 hakkında 1 yıldır çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.Telefonun tanıtılmasıyla bütün merakları gideren Apple, bütçeleri zorlayacak bir iPhone çıkarmış karşımıza.(ne zaman zorlamadı ki 🙂 )

Markaların son zamanlarda farklı konseptlere yönelmesi hiç kuşkusuz lider teknoloji şirketlerinin gidişatını tehlikeye atıyor.Durum böyle olunca Apple’da iPhone 7 konseptinde farklılaşma yoluna gitmiş gerçekten şaşırtıcı değişiklikler yapmış.Kısacası teknolojinin sınırlarını zorlamış diyebiliriz.

Alacak veya almayacak olan herkesin özelliklerini merak ettiği iPhone 7‘nin detaylarına inmeye başlayalım.Yüksek işlemci gücü ve grafik işlemci birimiyle donatılan iPhone 7 teknik özelliklerini aşağıda paylaştık.

iPhone 7 Özellikleri

4.7″ (inç) 750×1334 Çözünürlükte IPS LCD Ekran

2 Gb Ram

Apple 10 Fusion işlemci 4x Core ( %40 daha güçlü )

HD Çözünürlükte 7 MP Ön Kamera

12 MP HD Arka Kamera

1/2.6 inç Sensör

f/1.8 Diyafram Açıklığında Arka Lens

32 GB / 128 GB / 256 GB Depolama Seçenekleri

1.960 Mah Batarya

iOs 10 işletim sistemi

IP67 sertifikası

3D Touch

Dört LED’li True Tone Flash

4K 30 Fps Video Kaydı

Apple’da artık ürettiği telefonlara IP67 sertifikası alarak kullanıcılarına toza ve suya karşı belirli bir sınıra kadar koruma sağlıyor.Yıllar geçtikçe telefonlarımızı su altında kullanmak daha mümkün hale gelecek.Kamera konusundada büyük bir iyileştirme yapan Apple kullanıcılarını sevindirecek.iPhone 7‘nin en çok dikkat çeken tarafı ise telefonun en önemli donanımlarından işlemci ve grafik birimi.Bu donanımlar iPhone 6 modellerine göre işlemci tarafında %40 daha fazla performans grafik tarafında ise %50 daha fazla performans sağlayacak.Tabi herşey iyileşince fiyatında iyileşmesi gözden kaçmıyor 🙂

iPhone 7 şuanda N11’de ön siparişe açıldı.16 Eylül tarihinde ise teknoloji mağazalarında satışa sunulacak.Fiyat ise 32 Gb seçenek için 649 Dolar olarak belirlenmiş.Ülkemizdeki fiyatı ise çoğu kaynakta 3800 TL olarak belirtilmiş ancak biz 3300 TL başlangıç fiyatına sahip olacağını düşünüyoruz.

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