Format Dosyasını USB Belleğe Yazdırma

Hepimiz bilgisayarımıza format atmak istemişiz ve internetten format dosyası indirip DVD diski aramaya başlamışızdır. Bu DVD disklerini çoğu zaman işimiz bitince atarız ve gereksiz masraf haline gelir.

Bugün ki yazımızda ise DVD diskine gerek kalmadan sadece USB Flash bellek içine format dosyasını yazdırıp format atmaya hazır hale getireceğiz.

Bunun için ihtiyacımız olanlar en az 4 GB bir USB bellek ve format dosyamızın kalıb hali.

Daha sonra buraya tıklayın dosyamızı indirip standart kurulum işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Kurulum bittikten sonra bilgisayarımıza USB Flash belleği takıyoruz içini direk biçimlendiriyoruz. Programı açıyoruz bu sırada;

Ilk ekranda format kalıp dosyamızı seçiyoruz next diyoruz USB Device seçiyoruz Gelen ekrandan belleği seçiyoruz Begin Copying diyoruz ve gelen uyarıları onaylıyoruz Kalıp dosyamız yazmaya başlanıyor bittiğinde ise kırmızı oluyor yükleme çubuğu. Start over diyip çıkıyoruz

Bu işlemleri sırayla yaptığımızda diskimiz format atmaya hazır halde oluyor. Şimdi rahatlıkla bilgisayarımıza restart atıp USB Flash bellek üzerinden boot edebilirsiniz ve format işlemini başlatabilirsiniz.

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