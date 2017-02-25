Rehber

Android Uygulamaları Nasıl Kaldırılır ?

25 Şubat 2017 17 Görüntüleme ,

Android telefonunuza yüklemiş olduğunuz uygulamalar fazla yer kaplıyor olabilir veya telefonunuzu kastırıyor olabilir.Bunların dışında yüklemiş olduğunuz uygulamayı kullanmak istemiyor olabilirsiniz.Bunun için sizlere yüklemiş olduğunuz android uygulamalarının nasıl kaldırılacağını göstereceğim.

Aşağıdaki maddeleri takip ederek rahatlıkla işlemini tamamlayabilirsiniz.

  1. Ayarlar‘a girin
  2. Ayarlar’a girdikten sonra Uygulamalar kısmına giriyoruz.
  3. Uygulamalar kısmında kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerinde tıklıyorsunuz.
  4. Açılan pencerede Kaldır butonuna basıyoruz.

işlemi bu kadar.

Bizlerden yardım almak için yorum atabilir veya forum adresimizde üyelik açarak yardım konusu açabilirsiniz.

 

Bir önceki yazımız olan Photoshop Menülerinin İşlevleri başlıklı makalemizde , menüleri nasıl kullanılır ve seçenekler çubuğu hakkında bilgiler verilmektedir.

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Android Uygulamaları Nasıl Kaldırılır ?
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Şevket Narin Hakkında
Kaptanlık ve Girişimcilik ruhu olan bir kişilik.

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