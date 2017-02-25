Android Uygulamaları Nasıl Kaldırılır ?

Android telefonunuza yüklemiş olduğunuz uygulamalar fazla yer kaplıyor olabilir veya telefonunuzu kastırıyor olabilir.Bunların dışında yüklemiş olduğunuz uygulamayı kullanmak istemiyor olabilirsiniz.Bunun için sizlere yüklemiş olduğunuz android uygulamalarının nasıl kaldırılacağını göstereceğim.

Aşağıdaki maddeleri takip ederek rahatlıkla uygulama kaldırma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Ayarlar‘a girin Ayarlar’a girdikten sonra Uygulamalar kısmına giriyoruz. Uygulamalar kısmında kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerinde tıklıyorsunuz. Açılan pencerede Kaldır butonuna basıyoruz.

Android uygulama kaldırma işlemi bu kadar.

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Bir önceki yazımız olan Photoshop Menülerinin İşlevleri başlıklı makalemizde photoshop, photoshop menüleri nasıl kullanılır ve photoshop seçenekler çubuğu hakkında bilgiler verilmektedir.