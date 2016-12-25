Android SMS Zamanlama Nasıl Yapılır

Anlık mesajlaşma uygulamaları çıktığından bu yana SMS çoğu kullanıcı için ikinci planda. Ancak bazı akıllı telefon sahipleri hala SMS`i kullanıyorlar. Belkide SMS in az kullanılma sebebi anlık mesajlaşma uygulamaları gibi kullanıcıların ses video gönderimini ücretsiz yapamamasıdır.

Halbuki SMS in popüler olduğu zamanlar SMS yetmiyordu bile. Şimdilerde internet paketimiz yetmiyor. Hal böyle olunca akıllı telefon firmaları SMS in ortalıktan kaybolmaması için zamanlanmış mesaj özelliğini devreye soktular. Sms planlama özelliğin gelmesiyle birlikte kullanıcılar artık mesajlarını zamanlayabilecekler. İsterseniz SMS zamanlama ayarının nasıl yapılır yazımıza geçelim.

SMS Zamanlama Nasıl Yapılır

İlk olarak telefonumuzun Mesaj bölümüne giriş yapıyoruz.

Daha sonra mesajı göndereceğiniz numarayı seçin. Gönderilecek mesaj metnini seçtikten sonra seçenekler kısmını açın.Buradan Mesajı Planla seçeneğini işaretledikten sonra zaman çizelgesinden mesajın gideceği tarihi ve zaman aralığinı seçiyoruz. Bu işlemleri uyguladıktan sonra artık mesajınız planlı hale gelmiştir. Belirttiğiniz tarihte mesaj belirttiğiniz kişiye gönderilecektir.