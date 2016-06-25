Youtube Kanalı Geliştirme ve Para Kazanma

Her zaman olduğu gibi yine internet üzerinden para kazanma planlarıyla düşüncelere daldık gidiyoruz desenize.Özelliklede youtube kanalı geliştirme ve youtubedan para kazanma hakkında sorularıyla gününü gün eden kişileri anımsıyoruz.Hani video çekerek para kazanan tipler var birde onlarıda bilirsiniz.Hatta şu sözüde duymuşsunuzdur:”Kanka bu kanal ayda 20.000 TL kazanıyormuş bizde video çekek” öncelikle neden olmasın diye başlamak istiyorum yazıma.Neden olmasın niye olmasın niçin olmasın ? Gördüğünüz gibi üçüde aynı kapıya çıkıyor.Aslına bakarsanız video çekmek çok keyifli bir iş.Herkesin severek yapacağına inanıyorum ve bu yazımın sizlere youtube kanalı geliştirme ve kanaldan nasıl para kazanılır konusunda moral,motivasyon olarak geri dönmesini temenni ediyorum.

Özgüven,Cesaret,Diksiyon,İstikrar…..

Sizden başlığı dikkatlice incelemenizi istiyorum.Bu başlık tam olarak 4 kelime,30 harf ve 12 heceden oluşuyor.Tabi ki şuan saçmalıyorum sadece dikatinizi toplamanız için böyle bir şeye başvurdum.Gelin kısaca yukarıdaki kelimelerin analizini yapalım.

Özgüven : Eğer özgüveniniz olursa kamera karşısında oldukça rahat şekilde durabilirsiniz.Öncelikle kendinize güvenin ve karşınızdaki kişilerin sizin hakkında ne düşüneceğini kafanıza takmayın.

Cesaret : Cesaretli olursanız eğer farklılık yaratabilirsiniz.Az sayıda insanın yapabileceğini düşündüğünüz şeyleri yaparak kayıt altına alabilirsiniz.Hatta cesareti olan insanların çoğunda özgüven vardır ve bu iki unsur birleştiğinde ortaya harika ürünler çıkabilir.

Diksiyon : Düzgün konuşmak karşınızdaki kişinin size saygınlığını artıracaktır.Argo ve küfr içerikli kelimeler dahi kullansanız o sözleri okkalı ve net bir şekilde söylemelisiniz ki karşınızdaki kişi çok güzel konuştuğunuzu anlayabilsin.Genellikle Youtube’da video çekip atan kişilerde görülen problem Özgüven eksikliğinden kaynaklanan konuşma yetersizliğidir.Bir videoyu izlemeye başlarsnız karşınızdaki kişi sanki ağzından değilde midesinden konuşuyormuş gibi derinden çıkartır sesini.Ayrıca bu tür kişiler sözlerini birbirine dolandırır ve çorba yaparlar.Bu sebeple diksiyon çok önemlidir ve kısa sürede geliştirilebilir.

İSTİKRAR : İşte bu yoksa her şeyi unutun.Düşünsenize video çekmeye başlıyorsunuz ve bir video çektikten sonra 5 ay sonra video atıyorsunuz.Ne beklenir ki bu durumdan ? Eğer hedefiniz Youtube kanalı geliştirmekse kesinlikle istikrarlı olmalısınız.Kendinize bir program ayarlamalı ve bu programa her hafta uymalısınız.

İçerik Üretmek Sizi 1 Adım Önde Tutar

İçerik üretmek bence bir sanattır.Buna aynı zamanda farklılıkta diyebiliriz.Çünkü özgün fikirler üreten kişiler izleyicilerine daha önce yapılmamış içerikler sunar ve farklılıklarını ortaya koyarlar.İçerik üretmenin kolay yollarından birtaneside rakiplerinizi incelemekten geçiyor.Size tavsitem içerik üretmek istiyorsanız işe yeni başlamış youtube kanallarını kontrol edin.Çünkü bu kanallar henüz ün kazanmamış ve gerçekten cevher niteliğinde videolar çekmiş olabilirler.Siz bu cevheri aklınızda işleyerek daha iyi haliyle abonelerinize sunabilirsiniz.Büyük kanalları takip ederseniz onların yaptıkları dışına çıkmayacaksınızdır ayrıca milyonlarca aboneyi gördükten sonra moralinizde bozulabilir.(Sonra isyan falan edersiniz başlamadan bitmesin Youtuberlığınız 😀 )

Allah Rızası İçin Kanalıma Abone Olun Diyerek Etrafta Gezmeyin



Genellikle genç kardeşlerimizde bu durumla karşılaşıyoruz.Adeta Youtube’da teşkilat kuran bu kardeşlerimiz Facebook’ta kurmuş oldukları abone kasma gruplarıyla birbirlerinin kanallarına abone oluyorlar.Öncelikle neyi istediğinizi iyi bilmelisiniz.Siz iyi bir kanal mı oluşturacaksınız ? yoksa sizin gibi etrafta kanalını büyütmek için uğraşan kitleyemi hitap edeceksiniz ? Bence kaliteli kanal oluşturmak istiyorsanız videolarınızı izleyicilere hitap edecek şekilde oluşturmalısınız.Yani ben sizin videonuzu izlediğimde o videonun içinde sürükleneyim sonuna kadar izleyeyim.Sağda solda “kanalıma abone ol abey” diye gezmek yerine videolarınızın sonlarında “kanalıma/kanalımıza abone olarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz” gibi sözler sarf edebilirsiniz.

Kısa ve Öz Olun

Öncelikle kendinizi izleyici yerine koyun.Siz bir abonesiniz ve çok sevdiğiniz kanallar var.Videolarını severek izlediğiniz kanal birgün çıkıp geliyor ve önünüze 60 dakikalık bir video koyuyor.Bu adam sizin hayatınızdan 60 dakika çalıyor.Peki ne kadar keyifli olur karşınızdaki adamı 1 saat boyunca izlemek ? diye soruyorum size.Şimdide sevdiğiniz başka bir kanalın 20 dakikalık bir video attığını düşünün.. hangisini izlerdiniz ? Burada anlatmak istediğim konu öncelik sizin ne istediğiniz değil aboneleriniz ne istiyor ? insanlar ne istiyor sorularınızı cevaplamanızdır.Durup kendinize sorun “Ben insanlara ne tür videolar sunarsam ilgilerini çekebilirim ?” bu soruyu cevapladıktan sonra abonelerinizin fikirlerini almaya başlayın.

Etiketler ve Açıklamalar Videolarınızın Kaderidir

Youtube içi arama optimizasyonunda video etiketleri ve açıklamaları kanalınızın geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir.Doğal yollarla zahmetsizce büyümek istiyorsanı etiket ve açıklamaları düzgün bir şekilde girin.

Mesela iphone 10 incelemesi için etiketler şu şekilde olmalı: iphone inceleme iphone 10 inceleme iphone 4-5-6 inceleme.

Neden 4-5-6 inceleme ? Çünkü 10 a bakan adam 4-5-6 yıda merak edip izleyebilir.Youtube bu aramadada videonuzu izleyicilerin karşısına çıkartabilir.(10 yok tabi ki ben ürettim 😀 )

Düzenli Paylaşım Yapın

En önemli başlıklardan biride düzenli olmak.Sizi takip eden insanlar belirli günün belirli saatini size ayırmalı.İnsanlar o saatte sizin videonuzu görebilmeli.Başlangıçtan itibaren kendinize bir program belirlerseniz az miktarda olan abone kitleniz hızlı bir şekilde büyüyecektir.Çünkü belirli aralıklarla düzenli olarak atmış olduğunuz videoların izleyicisini daha kolay yakalayacaksınızdır.Belirli bir süreden sonra videolarınızın reklamını yapmak yerine aboneleriniz sizin videonuzu zahmetsiz bir şekilde vaktinde girip izleyeceklerdir.





Doğal olun, Esprinin Dozunu Kaçırmayın, Boş Konuşmayın

Videolarınızda sırf sizi izleyen insanları güldüreceğim diye şaklabanlık yapmayın veya espriler üretmeye çalışmayın.Bu hareketler yapmacık davrandığınızı hissettirecektir.Aksine olduğunuz gibi olun ekstra bir şey yapmayın.Örneğin oyun videosu çekiyorsunuz.Bu videoyu çekerken oyunda bilerek trolleme yapabilirsiniz.Yani izleyicilerinizi güldürecek olaylar üretebilirsiniz.Bu işlemi oyundayken yapın ancak oyun dışında konuşarak kendinizi zor duruma sokmayın.Esprilerin dozunu kaçırıpta bıktırmayın.Herşey ölçüsüyle iyidir.

İzleyiciler ile Etkileşim İçerisinde Olun

Demek istediğim videolarınıza gelen yorumları cevapsız bırakmayın.Her yorumda yorum attıkları için teşekkür edebilirsiniz.(Örn: yorumun için teşekkür ediyorum, iyi düşüncelerin için teşekkür ediyorum, eleştirin için teşekkür ediyorum)

Ses ve Görüntü Kalitesine Önem Verin

Video çekiyorsanız ve ciddi bir şekilde kanalınızı geliştirmek istiyorsanız profesyonel gözükmelisiniz.Ekonomik ekipmanlarla dahi kaliteli videolar ortaya çıkarabilirsiniz.İzleyicileriniz karşısında itibarlı gözükmek en önemli husustur.

Montajlar Yapın, Ziyaretçilerinize Derlediğiniz Montajlarla Sürprizler Yapın

Buda hiç şüphesiz son zamanların en büyük ilgi odaklarından.Kanalların belirli videolar çektikten sonra videolarda yaşadıkları olayları kesip biçip montajlayarak yeni bir video haline getirerek abonelerine sunmaları oldukça ilgi görüyor.Bu videolar genelde kısa ve ilgi çekici oluyorlar.

Videoların Öne Çıkan Görsellerini Düzenleyin

Videoların kapağı olacak görseller oluşturun.Video içerisinden belirli bir dakika kapak görseli olmasın.

VLOG Destekli Videolar

Sizlerde biliyorsunuz ki son zamanların modası VLOG oldu.Yazılı olan Blog’un görüntülü hali Vlog olarak türedi.Şuana kadar hangi kategoride olursa olsun video çeken tüm kanallar Vlog çekimlerde yapmaya başladılar.Bu kitlenizin size bağlanması için çok önemli bir nokta.Yine bir örnek verelim: Siz bir kanalın videolarını çok seviyorsunuz.Artık o kadar uzun zaman oldu ama bu videoları kim niye çekiyor hiç bilmiyorsunuz.Kanalın sahibini veya sahiplerini tanımak istemez misiniz ? Bu insanlar günlük hayatlarını nasıl geçiriyor ne yapıyorlar ediyorlar bilgi sahibi olmak istersiniz bence J Bakın buraya kadar ben ne istiyorum diye değil karşımdaki kişiler ne istiyor olarak düşündük ve düşünmeye devam ediyoruz.

Önerilerim Bitti.Şimdi Para Kazanalım…

Bu parayı kazanmak bu kadar kolay mı ? diye sorduğunuzu duyar gibi oldum.Tabi ki kolay değil aksine azim,istikrar ve sabır ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiren bir olay.Kanalınızı görenlere bu adam yapmış ya, valla helal olsun bu herife veya ben bu kanalda ışık görüyorum gibi sözler sarfettirmeyi başardığınız zaman emin olun o kitle çığ gibi büyüyecektir.Youtube’da maddi gelirinizin kaynağının izleyicileriniz olduğunu unutmayın.Her zaman ziyaretçilerinizin motivasyonunu yüksek tutmalısınız çünkü onlar sizin bir manada ekmek tekneniz olacak.Google’ın Adsense sistemine dahil olup Youtube hesabınızı bağlayarak rahat bir şekilde kazanç sağlamaya başlayabilirsiniz.Ancak unutmayın! Sabırlı olun,azimli olun,yılmadan usanmadan düzenli aralıklarla videolarınızı yayımlamaya devam edin.

Bir önceki yazımız olan Venüs Neden Ters Döner? başlıklı makalemizde Venüs ile ilgili teoriler, Venüs neden ters döner? ve Venüsün ekseni etrafındaki dönüşü hakkında bilgiler verilmektedir.