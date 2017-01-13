Youtube’a Ücretli Yorum Özelliği !

Video izleme konusunda lider konumda olan Youtube, dikkat çeken bir özelliği duyurdu.Son zamanlarda canlı yayın konusunda büyük bir atılım yapan ve sistemini genişleten Youtube, canlı yayınlarda yapılan yorumların anında kaybolduğu şikayetleri almaya başlamış.Bunun üzerine harekete geçen Youtube “Süper Sohbet” adlı bir sistem geliştirdi.

Her ne kadar bir kısımdan tepki alsada gerekli olduğu düşüncesindeyiz.Sonuç olarak isteyenin yorumunu sabitleyebilmesi ve yayın sabiyle etkileşimi arttırabilmesi gerçekten güzel bir yenilik olmuş.Tabi ki Youtube bu işi bedavaya yapmayacak bu sistemden para alacak.

Ücretli yorum sisteminin ücretlendirmeleri ise aşağıdaki gibi.