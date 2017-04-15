Youtube’a Gece Modu Özelliği Geldi!

Daha çok İOS, Android işletim sistemlerinde gördüğümüz gece modu artık Sosyal Paylaşım Sitesi olan Youtube için de geçerli. Geçtiğimiz günlerde gelen bu özellik, gece gözlerinizi yoran beyaz tema yerine kendini daha çok koyu (Siyah/Gri) bir temaya bırakacak.

-Peki bu temaya nasıl geçebilirim?

Öncelikle belirtmeliyim ki, bu özellik sadece Chrome’da çalışıyor. Tarayıcınızın son versiyonunun yüklü olduğundan emin olmalısınız.

İlk olarak Chrome’da YouTube hesabımıza giriş yapıyoruz.

Ardından, Windows’ta Ctrl+Shift+I, Mac’te ise Option+Command+I kombinasyonlarını kullanarak Chrome geliştirici sayfasını açıyoruz.

Sonra, üst menüde bulunan Console sekmesini açıyoruz. Buraya document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE” yazıp ve Enter tuşuna basıyoruz.

yazıp ve Enter tuşuna basıyoruz. Son olarak tarayıcımızı yenileyip, YouTube’a giriyoruz.

Sağ üst sekmede bulunan “Koyu Renk Modu” seçeneğini aktif ediyoruz.

Tebrikler, artık Youtube’un gece göz yoran parlak temasından kurtuldunuz!

Bir önceki yazımız olan Ford, Bebek Beşiği Üretti! başlıklı makalemizde Ford hakkında bilgiler verilmektedir.