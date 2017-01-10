İnternet

Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

10 Ocak 2017 61 Görüntüleme , , , ,
yahoo-verizon-satis-marissa-mayer-altaba

Yıllardır ismini diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, tarafından alınacağı için isim değiştiriyor.

Verizon, uzun zamandır Yahoo‘yu almak için uğraşıyordu ve artık finale geldiler. Yahoo‘nun satılmasına az bir zaman kalmışken CEO Marrisa Mayer ve yönetimdeki 5 kişi daha yönetimdeki görevlerinden ayrıldı. Verizon‘un yaptığı açıklama ise bu olayın anlaşmazlık sonucundan olmadığı oldu.

marissa-mayer-yahoo-altaba-verizon-istifa

Yahoo varolan tüm hizmetlerini Verizon‘a devrettikten sonra yeni ismi  olarak hayatına devam edecek. Verizon‘a geçtikten sonra ise Yahoo yatırım şirketi olarak varlığını devam ettirecek ve Alibaba‘nın hisselerine de sahip olacak.

Marissa‘nın bu birleşimden sonra görevine devam edeceği beklenmiyor. Edecek olsa bile yönetimde bir yeri olmayacak ve her dediği olan biri olmayacak. 2012‘den beri Yahoo da olan ve her dediği olan biri bu birleşmeden sonra orada duracağını pek sanmıyoruz.

Oyla
0 (0 votes)
Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor
0 out of 5 based on 0 user ratings
Berkay Acı Hakkında
Beykent Üniversite öğrencisi. Genç bir coder. Tekneloji sorumlusu. Hayvan sever ve besler

Benzer Yazılar

images-4
Yaşananlar

Yahoo! Games efsanesi 20 yıl sonunda kapanıyor

12 Mart 2016 271

Yahoo!, sadece Posta, Arama, Flickr, Tumblr, Haber, Spor, Finans ve Yaşam Tarzı olmak üzere sekiz temel servisineodaklanmak…

Daha Fazla Oku
2015052502133017646
Rehber

Dünden Bugüne Kullanılan Arama Motorları

2 Mart 2016 650

Google hayatımıza girdiğinden beri, geçmişi tamamen unuttuk. Şimdi ki rehberimiz de ise Google olmadan önce kullanılan…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir