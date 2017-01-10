Yılların Yahoo’su İsim Değiştiriyor

Yıllardır ismini Yahoo diye bildiğimiz arama motoru ve çeşitli hizmetler sunan Yahoo, Verizon tarafından alınacağı için isim değiştiriyor.

Verizon, uzun zamandır Yahoo‘yu almak için uğraşıyordu ve artık finale geldiler. Yahoo‘nun satılmasına az bir zaman kalmışken CEO Marrisa Mayer ve yönetimdeki 5 kişi daha yönetimdeki görevlerinden ayrıldı. Verizon‘un yaptığı açıklama ise bu olayın anlaşmazlık sonucundan olmadığı oldu.

Yahoo varolan tüm hizmetlerini Verizon‘a devrettikten sonra yeni ismi Altaba olarak hayatına devam edecek. Verizon‘a geçtikten sonra ise Yahoo yatırım şirketi olarak varlığını devam ettirecek ve Alibaba‘nın hisselerine de sahip olacak.

Marissa‘nın bu birleşimden sonra görevine devam edeceği beklenmiyor. Edecek olsa bile yönetimde bir yeri olmayacak ve her dediği olan biri olmayacak. 2012‘den beri Yahoo da olan ve her dediği olan biri bu birleşmeden sonra orada duracağını pek sanmıyoruz.