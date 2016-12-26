Yerli Emojiler Geliyor !

İnsanların ruh hallerini, düşüncelerini, planlarını ve daha bir çok duygu ve düşünceyi ifade etmek için tasarlanan ifade ve semboller olan emojiler, dünya çapında çok büyük ilgiyle karşılaştı. Nitekim bu ifadeler sosyal medyada oldukça kullanılıyor. Günlük 6 milyar gibi devasa rakamlara ulaşan emoji kullanımlarına şimdi de yerlileri ekleniyor.

Amerika’da yaşayan Türk asıllı Deniz HOTAMIŞLIGİL, uzun süredir böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu ve bu ihtiyaç doğrultusunda hem ülke kültürünü hemde yerli mizahı bir araya geitrerek tamamıyla yerli ilk emoji klavyesini oluşturdu. Tasarımlarını kendine ait olan uygulamanın, yazılım aşamasını ise dünyanın önde gelen yazılımcılarından oluşan bir ekip üstlenmiş durumda.

Bunun dışında yerli yazılımcılara da kapılarını sonuna kadar açan Hotamışlıgil, mizahı ve yenilikçi yapısıyla projeye katkıda bulunabileceklerin kendisiyle iletişime geçmelerinin yeterli olacağını söyledi. Şimdilik 10 kategoride 450 ikonun bulunduğunu söyleyen Hotamışlıgil;

” Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye’de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, ‘Emojum’ yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli ‘Emojum’ hepimizin klavyesi “

Açıklamasında bulundu. Ayrıca uygulamanın geliştirilmeye açık olduğunu belirten Hotamışlıgil, kişiye özel emojilerin geliştirilebileceği bir platformun da uygulamada yer alacağını bildirdi.